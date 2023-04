Nazarena Vélez vistió un ajustado conjunto militar y reflexionó en las redes: “Me gusto y me rechazo”

Cualquier persona que siga el mundo mediático desde hace varios años puede conocer en pocos segundos el rostro de Nazarena Vélez. La mediática es una figura incomparable que se destaca hoy en día en las redes sociales.

Nazarena Vélez lució una bikini con volados.

La mamá de Barbie Vélez fue abuela hace pocas semanas y usó su cuenta de Instagram para compartir cada segundo que vivió en esta nueva etapa de su vida. Indudablemente, las redes sociales son un espacio que ella utiliza como modo de exposición, pero también de reflexión y opinión propia.

El día de hoy, la blonda deslumbró a sus seguidores con un clip en el que posó frente al espejo con un conjunto de ropa deportiva que costaba de un top muy escotado y una calza ajustadísima con estampado militar.

En paralelo a esto, Nazarena compartió una reflexión sobre su personalidad y dijo: “Soy un sinfín de contradicciones. Me amo,me cuestionó..Me gusto y me rechazo....Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy. Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad...La vida misma. Como la llevas con vos?”.

Nazarena Vélez posó desde la cama de un hotel y todos halagaron su más grande atributo

La actriz vive un excelente momento artístico, realizando varias giras por el país. En esta ocasión, Nazarena Vélez se mostró muy audaz desde la habitación en un hotel, por lo que no dudó en compartir las fotos con sus seguidores.

Nazarena Vélez, captura de Instagram

Vélez se fotografío en la cama desde Córdoba, donde llegó para presentar la obra de teatro “Me enamoré de vos”, que protagoniza junto a su novio, Santiago Camaño. En el posteo se la ve distendida y descansando con una tanga rosada, dejando a la vista sus atributos. “Córdoba te amo”, escribió junto a un corazón rojo.

Nazarena enamorada de Córdoba

Naza aprovechó la publicación e invitó a todos sus seguidores a la obra y anticipó que subirá diferentes estados donde muestre los lugares más hermosos de la provincia serrana: “Mañana en mis stories, les voy a mostrar mucho más de esta provincia que desde chiquita me tiene enamorada”, afirmó.

La publicación de la artista tuvo una gran reacción y varios “me gustas”, como así también recibió cientos de comentarios con una serie de mensajes en los que resaltaron su belleza.