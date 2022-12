Nazarena Vélez se quebró ante el testimonio de Lourdes Fernández sobre su caso de violencia de género

Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, fue noticia algunas semanas atrás luego de que expusiera a su pareja como abusador a través de las redes sociales. Este jueves contó su relato en la televisión y Nazarena Vélez lloro al escucharla.

Lourdes de Bandana sorprendió al hacer público que fue víctima de violencia de género.

El pasado jueves, Lourdes fue la invitada especial de LAM y habló específicamente de la denuncia pública que le hizo a su expareja, Leandro García Gómez.

Entre recuerdos y memorias, la cantante rescató que su ex tenía actitudes violentas desde hace un tiempo y ella era consciente pero no sabía cómo salir de ahí. “Vengo con este tema desde hace tiempo, trabajando en terapia”, detalló.

Nazarena Vélez se emocionó con el relato de Lourdes sobre violencia de género

Ante la mirada atenta de todos los presentes, Ángel de Brito le consultó si lo tenía bloqueado de las redes sociales. Antes de dar su respuesta, Lourdes mencionó que le costó darse cuenta de la realidad de esos momento: “Uno se siente parte. Uno no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y responsabilidad”.

Seguido de esto, agregó que ella tenía una mirada distorsionada de las situaciones que vivía y nunca podía ver que su pareja era el culpable y ella la víctima. “Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver”, cerró sobre su ex.

Además de todos los presentes, Nazarena Vélez fue la panelista que se mostró más conmovida por el relato que estaba escuchando. Al percatarse de eso, el conductor le consultó por sus sentimientos.

“Me duele mucho. Me duele el corazón escucharla”, expresó Nazarena muy conmovida.

Aparecieron detalles secretos de la violenta pelea entre Fede Bal y Barbie Vélez

“Su vergüenza me hace acordar a Barbarita. Me rompe el corazón, de verdad. Hoy la agarré y le di un abrazo. Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable, me rompe el corazón”, añadió en medio del llanto.

Para concluir con sus palabras y apoyar a la víctima, Vélez felicitó a la artista por contarlo y le dio sus palabras de aliento. “Pero está buenísimo que lo cuentes. Ya vas a salir. Es todo un proceso”, le dijo.

Cómo fue la denuncia de Lourdes Fernández contra su pareja por violencia de género

Lourdes Fernández, una de las Bandana, preocupó a sus seguidores al compartir un video en sus historias de Instagram donde se la ve golpeada y en en el que denuncia que fue víctima de violencia de género. La cantante apuntó contra su ex, Leandro, quien salió a defenderse por televisión.

En las imágenes que posteó en sus redes, se le ve el rostro con moretones y ella expuso su situación ante sus miles de seguidores, con el fin de hacer pública la agresión.

Captura del video publicado por Lourdes Fernández en su cuenta de Instagram. (@lowrdez)

“Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la ex Bandana en su publicación.

Además, su expareja no solo la agredió físicamente sino que habría cometido otros abusos contra su persona que ella detalló en el mismo posteo.

Lourdes habló sobre su difícil situación en su Instagram. (Captura Instagram @lowrdez)

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, sostuvo.