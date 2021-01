Las fotos de la ex Bandana Virginia Da Cunha y su novio, un empresario mendocino, en un paseo extremo

Parece que el corazón de Virginia Da Cunha, la ex integrante del grupo Bandana, tiene nuevo dueño y es un joven emprendedor mendocino. Ale Malgor (38) es el joven padre con el que la cantante mantiene una relación al menos desde julio y en Mendoza.

“Yo soy fan de la sustentabilidad”, habría dicho en una entrevista exclusiva a MDZ Radio a mitad de año, cuando dio los primeros detalles de un romance en Mendoza. Alejandro fue nombrado elegido Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial. Su empresa Xinca le da trabajo a mujeres de zonas rurales y a internos del penal San Felipe y de la cárcel de El Borbollón, y su emprendimiento se basa en la confección de zapatillas con neumáticos reciclados.

“Yo vengo bastante seguido a esta provincia porque me siento muy bien acá. Estoy en sintonía con la naturaleza. Yo soy una persona que detesta la ciudad, me cuesta mucho estar en Buenos Aires, por eso viajo tanto, soy más nómade que urbana. Hace un par de años que descubrí Mendoza y no he parado de venir a viajar. Tengo una historia de muchos años con esta tierra”, contó en la misma entrevista.

La primera foto que el emprendedor mendocino compartió con su novio.

Las postales de su escapada a Malargüe

A pesar que la primera foto de ellos data en julio, la pareja no se ha contenido de compartir fotos de ellos enamorados y en distintas visitas a bodegas, almuerzo y aventuras.

En su última galería, se puede a ver a Virginia y Alejandro en una escapada a Valle Hermoso, Las Leñas, Malargüe. La pareja aprovechó para hacer paddle, el famoso surf de remo que se ha popularizado en los últimos años, y pasear de la mano por largos campos en donde la montaña es el paisaje.

Anteriormente, Alejandro había compartido una visita a una bodega, las cavas de la Bodega Trapiche, en donde la cantante sale junto a su novio y su hija, Catalina. Su romance parece bastante consolidado.