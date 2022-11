Habló Lissa Vera, indignada con el ex de Lourdes de Bandana que desmiente a su amiga: “La estranguló”

Lissa Vera salió en defensa de su amiga y compañera, Lourdes Fernández, quien fue víctima de violencia de género. Las cantantes se conocen desde el 2001, cuando se conformó el grupo Bandana del que ambas siguen siendo parte, por lo que decidió salir a hablar y a defenderla de las declaraciones públicas de su ex.

La exparticipante de “El Hotel de los Famosos” grabó una serie de historias donde habló de la situación que vivió la cantante y aclaró: “Salgo yo porque ella no puede salir, está en shock”.

Luego de que Lourdes subió un video a sus redes donde la ve golpeada con moretones en su rostro y cuello, su ex salió a defenderse en el programa “A La Tarde”, el que conduce Karina Mazzocco. Ante esta situación, Lissa Vera apuntó indignada contra el programa por sentar al ex de su compañera.

“Está sentado en un programa de televisión una persona totalmente violenta, que estranguló a mi compañera, a Lourdes, la estranguló. La cagó a trompadas y parece que le sacó la nariz de lugar, no se ve muy bien en la cámara, pero aparentemente sí”, lanzó molesta la cantante.

Lourdes de Bandana sorprendió al hacer público que fue víctima de violencia de género.

“Sentar a un demente como ese en un programa de televisión es doble violencia. Porque está exponiendo a Lourdes de una manera que no corresponde, principalmente en el estado que se encuenta: golpeada y que podría haberse muerto”, expresó la cantante de Bandana.

“Podría no haberla contado, estoy totalmente indignada con lo que están haciendo. Dejen de darle lugar a los psicópatas”, resaltó Lissa Vera.

Las Bandana.

Lourdes y Lissa de Bandana.

Las Bandana originales.

Lourdes Fernández de Bandana denunció públicamente a su ex por violencia de género

En las imágenes que posteó Lourdes en sus redes, se le ve el rostro con moretones y ella expuso su situación ante sus miles de seguidores, con el fin de hacer pública la agresión.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la ex Bandana en su publicación.

Captura del video publicado por Lourdes Fernández en su cuenta de Instagram. (@lowrdez)

Además, su expareja no solo la agredió físicamente sino que habría cometido otros abusos contra su persona que ella detalló en el mismo posteo.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, sostuvo.