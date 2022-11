Lourdes de Bandana recibió una brutal golpiza de parte de su ex y lo denunció por violencia de género

Lourdes Fernández, una de las Bandana, preocupó a sus seguidores al compartir un video en sus historias de Instagram donde se la ve golpeada y en en el que denuncia que fue víctima de violencia de género. La cantante apuntó contra su ex, Leandro, quien salió a defenderse por televisión.

En las imágenes que posteó en sus redes, se le ve el rostro con moretones y ella expuso su situación ante sus miles de seguidores, con el fin de hacer pública la agresión.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la ex Bandana en su publicación.

Captura del video publicado por Lourdes Fernández en su cuenta de Instagram. (@lowrdez)

Además, su expareja no solo la agredió físicamente sino que habría cometido otros abusos contra su persona que ella detalló en el mismo posteo.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, sostuvo.

Lourdes de Bandana sorprendió al hacer público que fue víctima de violencia de género.

El ex de Lourdes Fernández negó haber ejercido violencia de género conta ella

En Intrusos, Virginia Gallardo, compañera de Lourdes en “Sex, viví tu experencia” confirmó que no es la primera vez que este hombre ejerce violencia contra la artista, con quien estaba en pareja desde la pandemia.

Luego, en “A La Tarde”, Leandro se presentó en el programa de Karina Mazzocco y desmintió los dichos de la cantante de Bandana. Además, cuando se cruzó con ella en vivo, Lourdes aseguró que se habían visto el día anterior cuando él había dicho que se vieron por última vez hace dos meses.

“No estuve en contacto con ella”, lanzó Leandro en América TV. “Teníamos muchísimo amor y nos conocimos cuatro meses antes de la pandemia”, agregó sobre cómo se conocieron.

“Empezamos a convivir en casas separadas”, contó el hombre y admitió que “tuvieron discusiones como cualquier pareja”, minimizando la situación.