Julieta Prandi se largó a llorar al hablar de la denuncia de abuso contra su ex Claudio Contardi

Julieta Prandi vuelve a estar en todos los titulares por la actualización de la causa contra su ex marido, Claudio Contardi, a quien denunció de abuso sexual con acceso carnal en reiteradas ocasiones. A pesar de que se mostró fuerte cuando en su programa analizaban el caso, la modelo terminó quebrándose frente a las cámaras.

Esta mañana, en “Es por ahí”, la conductora no pudo soportar la angustia y dejó brotar sus sentimientos mientras la mesa de panelistas hablaban de lo mal que lo pasó mientras estuvieron juntos.

El empresario gastronómico decidió dar su testimonio a través de una entrevista publicada en YouTube este lunes. (Captura de pantalla).

Fernando Burlando encabezó el momento los momentos tremendos que sufrió Julieta por culpa del hombre, padre de sus dos hijos Rocco (7) y Mateo (11).

Julieta Prandi y Claudio Contardi

Con total atención y conmocionada escuchaba al letrado decir que “va a ser complicado para la fiscalía definir una trazabilidad” porque fueron “tantos los episodios”. Y a la vez, remarcó que “es tremendamente complicado para el autor de estos hechos” ya que “la pena podría llegar hasta los 50 años” de prisión.

La pareja se separó en 2019 después de varias denuncias por violencia de género.

Como resumen, Burlando dijo que “lo que padeció Julieta Prandi fue un calvario, fue un infierno” y remarcó que hubo “violencias sexuales, físicas, psicológicas de todo tipo y económicas” por parte de Contardi.

Qué dijo Julieta Prandi tras quebrarse en el vivo

Tras un gran intento por no llorar en su programa, Julieta Prandi no aguantó las lágrimas y las dejó salir. Se la notaba muy segura con todo el procedimiento pero al escuchar y revivir todo lo que había pasado, no logró hacer que sus emociones se enfriaran y las compartió con todos los televidentes.

Julieta Prandi.

“No es algo que yo denuncié ayer. Es algo que vengo denunciando desde que me fui de mi casa en 2019 y lamentablemente no había sido oída, como tantas otras cosas que supongo que van a encontrar su cauce y se van a ir reordenando”, comentó la conductora de televisión.

“No esperen que salga en un programa o lugar haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó, y no me voy a abrir más que esto”, dijo con firmeza la mediática que sufrió y que afronta un juicio penal con su ex marido.

Julieta Prandi con sus hijos.

Julieta Prandi en sus vacaciones en Miami junto a su novio Emanuel Ortega

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, enamorados. (Instagram Julieta Ortega)