Julieta Prandi contó el calvario que vivió con su ex Claudio Contardi: “Me dejó vacía y llena de deudas”

Julieta Prandi estuvo en ‘Intrusos’ y contó intimidades del sufrimiento que pasó en su relación con su ex marido Claudio Contardi. La actriz reveló que dejó de actuar porque su ex “no quería que tenga escenas subidas de tono”. Además, narró el duro momento que pasó por no tener plata para comprarle un antibiótico a su hijo, quien le ofreció pedirle a un amigo de la escuela.

La modelo se encuentra en una batalla judicial contra su ex marido Claudio Contardi, a quien denunció por violencia verbal y psicológica. Prandi estuvo casada con Contardi durante diez años y tuvieron dos hijos. En dialogo con Flor de la V, conductora de ‘Intrusos’, Julieta reveló que sufrió depresión en 2017, a causa de los duros momentos de violencia vividos con su ex marido Claudio Contardi. “Sentía que tenia el control absoluto de mi vida. Yo no aguantaba mas la violencia. Deje de actuar porque el no quería que tenga escenas subidas de tono” le contó Prandi a Flor.

Además, la actriz explicó cual fue el click que tuvo para decir basta a la situación. “La violencia que yo viví me la callé hasta que se metieron con mis hijos. Por ellos me la aguanté como una lady, llegué a actuar para que ellos no vieran nada”, agregó.

“Cuando fui al banco y abrí la caja de seguridad casi me infarto. Estaba vacía y yo estaba llena de deudas. Necesitaba trabajar de lo que sea” confesó Prandi. “El 2019 fue muy duro, yo no tenía trabajo y literal no tenía para comprar comida, me prestaban mis amigos. Él no pasó nunca la cuota alimentaria. Tuve que empezar de cero porque se quedó con todas mis cosas. Las divisiones de bienes son injustas... pero confío en que la Justicia va avanzar en eso porque están todas las pruebas” añadió la actriz.

Julieta Prandi con sus hijos.

Prandi estuvo casada durante 10 años

El hijo mayor de la actriz dejará de usar el apellido de su padre y se lo cambiará por el de su mamá

Por otro lado, relató una triste vivencia que tuvo junto a su hijo, cuando se enfermó de neumonitis. “Hay muchas formas de amedrentar a una mujer... ¿saben lo que es haber trabajado por 22 años y que uno de tus hijos tenga neumonitis y no tener la plata para comprarle el antibiótico? Mi hijo Mateo me dijo la frase que me terminó de hundir: “si querés cuando voy a colegio, le pido a Bruno que me preste la plata de las golosinas y te la presto”. No saben lo que sentí. Trabajo desde los 15 años” manifestó con dolor Julieta.

Por último, confesó que perdió una amistad porque busco protegerla: “Carolina era mi mejor amiga, era de un matrimonio que los dos teníamos en común y yo me alejé de ella porque él me dijo que le iba a hacer algo. Lo creí capaz”.