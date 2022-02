Julieta Prandi reveló que su hijo se cambiará el apellido tras la batalla legal contra su ex marido

Julieta Prandi contó que su hijo mayor Mateo hará el tramite para llevar su apellido y no usar más el del padre. La modelo se encuentra en una batalla judicial contra su ex marido Claudio Contardi, a quien denunció por violencia verbal y psicológica. Prandi estuvo casada con Contardi durante diez años y tuvieron dos hijos.

En dialogo con ‘Intrusos’, Julieta Prandi explicó los avances de la causa que mantiene contra su ex marido Claudio Contardi. La conductora informó que el Juzgado de Familia número 5 de San Isidro suspendió por 60 días el régimen de comunicación entre el padre y los menores, además de imponer una medida perimetral.

Mateo tiene 10 años y Rocco, 5

Además, agregó: “Te soy honesta. Desde que les conté de estas suspensiones, mis hijos están felices, más tranquilos. Porque hasta ahora no había un papel que los resguardara, y ellos se veían en una situación de que si aparecía el padre era un tironeo. Tenía que aparecer la policía. Violento”.

Por otro lado, contó la fuerte decisión que tomó su hijo, de quitarse el apellido de su padre para empezar a usar el de su madre únicamente. “Este año se va a hacer esto. Mateo ya puede hacerlo y lo tiene completamente decidido. Es uno de los pasos que vienen ahora”. También reveló que es muy posible que su segundo hijo Rocco realice lo mismo. “Yo creo que va por el mismo camino” expresó Julieta.

La palabra de su ex marido

En enero, Claudio Contardi dio una entrevista a través del canal de YouTube: “Infancia Compartida”, junto a su abogada Érica Horbayczuk. El ex marido de Prandi planteó que siempre quiso preservar la salud mental de sus hijos y por ese motivo criticó la exposición mediática del problema familiar.

Prandi estuvo casada durante 10 años

Contardi reveló que no ve a su hijo mayor desde el 19 de febrero del 2021 y que no tiene forma de comunicarse con los niños, ni él ni su familia. Además, añadió que los niños “son rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició”.

Por otro lado, el ex marido de Julieta contó que no puede estar con sus hijos únicamente porque Prandi no quiere, debido a que “a nivel judicial no hay impedimentos”. Claudio dijo: “Yo pienso que su intención es separarme de mis hijos, porque sabe que los amo y sabe que lo más importante que yo tengo en mi vida son mis hijos y sabe que me duele de verdad”.

Para terminar, le envió un mensaje a sus hijos: “Los amo, los extraño, ojalá que esto se termine pronto y que puedan estar bien con su mamá y con su papá”.