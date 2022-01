Claudio Contardi rompió el silencio y disparó contra Julieta Prandi: “Tomó a mis hijos de rehenes”

En octubre de 2019 Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi por violencia verbal y psicológica. Desde entonces, la expareja se encuentra en medio de una disputa legal que parece no tener fin y que involucra a sus dos hijos: Mateo y Roco.

A finales de diciembre, la jueza Marcela Silvia Rama, del juzgado de Familia N° 5 de San Isidro, resolvió levantar el bozal legal que pesaba sobre Julieta y le impedía expresarse públicamente sobre la situación que envuelve a su ex marido.

Es por ello que Contardi decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos: “Nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy porque si hay algo que critiqué siempre es la manera de haber hecho pública nuestra problemática familiar. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que hoy sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, expresó en diálogo con la ONG Infancia Compartida.

Luego, tanto Contardi como su abogada, Érica Horbayczuk, hablaron sobre la denuncia por corrupción de menores que, según explicó su abogada, nace de una conversación que tuvieron sus hijos en pleno juego mientras estaban al cuidado de una niñera.

“Según lo que pude hablar con mi hijo y lo que dicen las licenciadas, hubo un juego de nenes... Gracias a Dios no existió ningún abuso. Me dejaron tranquilo las licenciadas porque obviamente me preocupé”, aseguró el empresario.

Ya avanzada la entrevista, Claudio hizo referencia a una situación que la modelo denunció en febrero pasado donde acusó que el hombre había abandonado a sus hijos en la puerta de su casa: “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”.

“Tomó a mis hijos como rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició”, dijo el empresario. Y agregó: “Que no esté en este momento con mis hijos es por una decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos. Lo mejor para los chicos es que estén con la mamá, el papá y la familia de ambas partes”, finalizó el empresario.