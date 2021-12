Julieta Prandi ya no tiene bozal legal y podrá hablar de la denuncia de violencia contra su ex

Julieta Prandi está terminando el año con mucha tranquilidad en su mente y en su corazón; está feliz por compartir sus días con Emanuel Ortega y con sus hermosos hijos. Y ahora se sumó una buena noticia judicial que la alivia.

Fue el viernes 24 de diciembre que la jueza Marcela Silvia Rama, del juzgado de Familia N° 5 de San Isidro, levantó el bozal legal que le impedía a la blonda hablar públicamente sobre la situación violenta que vivió con ex marido Claudio Contardi.

Julieta lo denunció por violencia de género y por ejercer furia contra los menores Mateo y Rocco. Y para que ella no pudiera referirse al caso en público, él la intimó con una medida que ya quedó sin efecto.

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal

En el documento oficial, se aclara que Prandi es una “figura pública, actriz y conductora con exposición laboral en los medios masivos de comunicación” por lo que el bozal legal solicitado por Contardi a través de sus abogados “implicaría la restricción o anulación lisa y llana del derecho a la libertad de expresión volcado en medios de comunicación, es decir, afectación a la libertad de expresión y prensa de la Sra. Prandi, en el entendimiento que las personas públicas son en sí mismas productoras de contenidos y no sólo los medios masivos de comunicación”.

En el escrito se lee también: “Contardi efectuó una petición de restricción a la libertad de expresión y de prensa de una persona pública sin más, adjuntando fotos de diferentes medios, de las cuales no surge su autenticidad (aunque tampoco fueron negadas por la demandada) de las cuales no puede inferirse con certeza cuáles fueron las expresiones de la Sra. Prandi y cuáles las interpretaciones de los zocaleros o periodistas, respecto de los cuales no puede hacerse responsable más que a esas personas o medios (cuestión no introducida aquí). Lo requerido implicaría lisa y llanamente censurar a una figura pública”.

Julieta Prandi denunció a su ex marido por violencia de género

Por lo que la jueza resolvió “rechazar la medida intentada por el Sr. Contardi, respecto de ordenar el cese a la exposición pública de la Sra. Prandi por implicar violación a la libertad de expresión y censura previa, por ser violatorio de derechos de raigambre constitucional”.

La Navidad feliz de Julieta Prandi

Después de recibir una buena nueva por parte de la Justicia, Julieta Prandi disfrutó de la Navidad familiar y compartió su alegría y brindis con sus dos hijos y su novio.

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal

En las redes sociales compartió su look navideño sexy y cómodo: un monito rojo corto con un lazo en la cintura el cual acompañó con su pelo suelto y unas sandalias verdes.

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal

Julieta Prandi está feliz y sin bozal legal