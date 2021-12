El hotel de lujo que Benjamín Vicuña eligió para sus vacaciones de soltero en Uruguay

Benjamín Vicuña está viviendo sus primeras vacaciones de soltero después de mucho tiempo; después de estar más de 10 años en pareja con Pampita y seguidamente 5 con la China Suárez, el artista eligió Uruguay para ir a descansar y pasar las fiestas de fin de año.

Sorprendentemente, el actor chileno está compartiendo a diario postales de su estadía en la localidad de San Ignacio, momentos divertidos con sus hijos y hasta algunas tomas beboteando en la piscina del hotel de lujo que escogió para quedarse.

Para Navidad, Vicuña celebró con amigos cercanos y ahora para Año Nuevo la pasará en Buenos Aires con Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su matrimonio con la modelo, y también con Magnolia y Amancio, los hijos en común que tiene con la ex “Casi ángeles”.

Benjamín Vicuña y una vacaciones de soltero soñadas en Uruguay

Y en la fiestas post 00.00, en el balneario, su amigo y dueño del hotel Adolfo Suaya lo mostró bailando con una mujer desconocida, muy simpático y pasándola muy bien.

Para terminar un 2021 complicado, sobre todo por el escándalo que tuvo a la China como la tercera en discordia de la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, Benjamín pagó para olvidarse de todo y poder disfrutar de diferentes servicios.

Por eso eligió un hotel boutique que tiene acceso directo a playa Brava. Además de spa, tratamientos corporales, masajes, una piscina al exterior, un restaurante con carta gourmet y un bar- cafetería que, si lo desea, le lleva el pedido a la habitación.

Cómo está de ánimo Benjamín Vicuña

Según vemos en la cuenta de Instagram de Benjamín Vicuña, él está muy bien, recuperándose del desamor y del escándalo amoroso que lo salpicó en agosto. Está a punto de estrenar la ficción “El primero de nosotros” por Telefe y también, está grabando el film “Miénteme”.

Flor Peña es su compañera de elenco en la película dirigida por Sebastian Schindel y ella precisó cómo está el galán chileno. Ante la pregunta de Marcelo Polino sobre el estado de ánimo de Benjamín, la conductora dijo: “Y....está tristón. No voy a contar intimidades, pero estuvimos hablando bastante de lo que pasó. Él ahora está suelto”.

Y con picardía, cerró: “Así que en cualquier momento, empiezo a pelar audios”.

Benjamín Vicuña y las reflexiones compartidas en el día de su cumpleaños

La verdad es que Vicuña está teniendo una muy buena relación con Pampita, más allá de estar juntos en eventos de sus hijos en común, la ex pareja coincidió en un presentación de la marca de ropa que lo tiene a él como figura. Cuando se cruzaron, se saludaron con besos, abrazos y hasta se los vio charlando con bastante complicidad.

“Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”, dijo el artista trasandino en “Intrusos”.