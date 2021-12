Mauro Icardi develó que Wanda Nara le pidió tener otro hijo

En los últimos días, Mauro Icardi y Wanda Nara parecen estar en un gran momento en pareja, luego del conflicto que protagonizaron junto a la China Suárez. La pareja se encuentran en la Argentina pasando las fiestas junto a toda su familia.

El delantero de 28 años del PSG utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y realizar una particular encuesta en el formato historia: “¿Qué me está pidiendo Wan?”, escribió el padre de Isabella y Francesca Icardi, en una foto donde se lo observa junto a su amada.

La encuesta de Icardi.

Entre las tres opciones que el deportista le dio a sus fanáticos figuraban “Ir de viaje”, “tener un hijo” y “ir a dormir la siesta”. Una vez que los usuarios votaban, automáticamente figuraba la opción correcta que era el segundo ítem, confirmando de esta manera que Wanda quiere tener su tercer hijo con él.

Días atrás, mientras la familia se encontraba en Francia, la botinera aprovechó el boom mediático y llegó a Netflix. A poco de haber lanzado su marca de cosméticos en Argentina y haber recorrido Paris con Susana para su especial de Paramount+, ahora Wanda cerró contrato con la plataforma de streaming más solicitada del momento.

En este nuevo proyecto, la botinera promocionó la nueva temporada de Emily in Paris, que estrenó el pasado miércoles. La rubia dio a conocer el corto que realizó con Che Netflix para su página de Instagram.

Wanda Nara llega a Netflix después del mediático escándalo con la China Suárez.

En un video de tres minutos, la empresaria nos invita a recorrer detalles íntimos de su vida en Paris, bajo el título de “Wanda in Paris”. Ya el corte comienza intenso con Wanda diciendo: “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga”, “O soy todo o no soy nada”, dice como primeras frases del post.

“Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto de Wanda en París”, comienza la rubia mientras corren algunas imágenes de ella en la ciudad, tomando mates y disfrutando de la ciudad del amor.