Wanda Nara finalmente llegó a Netflix

Tras el Wandagate y algunas semanas totalmente intensas en la vida mediática de Wanda Nara, la botinera aprovecha el boom y llega a Netflix.

La empresaria se ha sumado a un nuevo proyecto relacionado con una de las series del momento. A poco de haber lanzado su marca de cosméticos en Argentina y haber recorrido Paris con Susana para su especial de Paramount+, ahora Wanda cierra contrato con Netflix, la plataforma de streaming más solicitada del momento.

La botinera se sumó al proyecto de Emily in Paris, promocionando su nueva temporada que estrenó el pasado miércoles. La rubia dio a conocer el corto que realizó con Che Netflix para su página de Instagram.

En un video de tres minutos, la empresaria nos invita a recorrer detalles íntimos de su vida en Paris, bajo el título de “Wanda in Paris”.

Ya el corte comienza intenso con Wanda diciendo: “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga”, “O soy todo o no soy nada”, dice como primeras frases del post.

“Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto de Wanda en París”, comienza la rubia mientras corren algunas imágenes de ella en la ciudad, tomando mates y disfrutando de la ciudad del amor.

Wanda se declara fanática de Emily in Paris y demuestra su ansiedad por esta segunda temporada. Así es que, bajo diferentes tópicos, la rubia va desandando algunos puntos de la serie desde su mirada.

Wanda Nara en primera persona

Como si fuera pura casualidad de la vida, este íntimo encuentro comienza con la infidelidad de Emily a su pareja, por lo que el primer tópico o pregunta planteada a Wanda por Che Netflix se relaciona a ello.

¿Cómo te sentirías si estuvieras en lugar de Emily? “Creo que, si fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa”. Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente, y se habla mucho de las parejas abiertas.”

En el corte, Wanda comparte desde sus pensamientos respecto a la infidelidad hasta su relax los días de mucho trabajo.

Y se sinceró sobre su postura diciendo: “Si me proponen una pareja abierta le digo ‘chau, abierta está la puerta de casa’”.

Cuando llega la segunda pregunta, ahondan en la moda y el estilo de París, algo que Emily sufre al llegar desde otra parte.

¿Qué es lo que más te gusta de París? “Me conquistó por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está. Pero es verdad que tengo un estilo un poco diferente y me ha pasado de ir a la peluquería y que me digan ‘no, no, no, no mi amor. Ese rubio no es parisino y vos vivís en París’”.

Y admitió que pensó instantáneamente que por favor no cambiara su color de cabello porque “este color soy yo”.

Wanda Nara llega a Netflix después del mediático escándalo con la China Suárez.

“Lo que me relaciona mucho con Emily es que me gustan mucho las redes sociales. Estoy siempre pensando a ver cómo puedo hacer para que, si una marca me contrata para promocionar un producto, qué es lo que me puedo inventar.”

Una vida de lujos

Claro que llegó la parte favorita de todos y es cuando Wanda abre las puertas de su casa y muestra algo de su intimidad.

La argentina relata cómo es su vida en Paris. La moda, la comida y el spa, son algunos de los lujos que disfruta en la ciudad francesa.

En primera instancia, la botinera habló de cómo termina un día agitado en su vida. “Seguramente termina acá, en el spa de casa. Porque me encanta venir acá, me relajo, voy mucho a la piscina y me encanta estar en el spa”, dice la rubia mientras luce una bata de Versace.

“No me siento influencer, me gusta mostrarle a la gente lo que yo hago, mi vida y es real”, dice para cerrar la rubia.