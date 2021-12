La tajante reacción de L-Gante ante la reaparición de su padre biológico

L-Gante es uno de los artistas populares más seguidos y buscados del momento. El cantante de Cumbia 420 saltó a la fama en el último año y ya es toda una estrella argentina con proyección internacional. Este reconocimiento no solo ha llevado al músico a tener un buen pasar económico sino que también llamó la atención de su padre biológico, que en los últimos días se supo que quiso mantener un contacto Elian Valenzuela.

cumbia 420

“Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, expresó L-Gante al respecto en una nota con Gente Online.

Además, el padre de Jamaica se refirió a las críticas por mudarse a un barrio privado. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”, aseguró Elian.

Recordemos que la pareja de Valenzuela, Tamara Báez, en las últimas horas realizó una sorpresiva confesión en las redes sociales. La joven anunció hace unas horas que se agrandó la familia con la llegada de una nueva integrante.

“Se agrandó la family”, expresó la joven desde sus historias de Instagram, con una imagen de la nueva perrita que adquirió la familia.

Además, la muchacha compartió una serie de fotos de su hija mirando con ella una película. La noticia de la nueva mascota de la familia causó gran alegría en sus seguidores.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez junto a su nueva mascota.