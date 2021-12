El mal momento de Julieta Prandi: un fallo judicial favoreció a su ex marido

La lucha de Julieta Prandi por recuperar lo perdido durante su matrimonio con Claudio Contardi es conocida por algunos hechos lamentables que sufrió la modelo y los dos hijos menores de la pareja.

El tema de la tenencia y el resguardo de los pequeños es un tema que preocupa a la rubia quien, en varias ocasiones, intentó demostrar que no estaban las condiciones dadas para que su ex quedara a cargo de sus dos hijos además de que el mayor no quería ver a su progenitor.

Ahora, una noticia inesperada sorprendió a la novia de Emanuel Ortega por la decisión de un juez que tomó una decisión en su contra.

Según informó Carlos Monti en ‘Nosotros a la mañana’, Prandi fue intimada a fomentar el contacto y la revinculación de los menores con el papá y, en caso contrario, perdería la tenencia.

Llamativamente, durante 2021 la modelo ya radicó algunas denunciar relacionadas al trato de Contardi con sus hijos. En una de ellas, el hombre se los llevó sin autorización y, en otro momento, dejó a los menores solos en la puerta de la casa materna.

La mediática también comentó que sus hijos ‘no querían ver al papá’ porque ‘le tienen miedo’: “Yo lo que intento es que la voluntad de mis hijos sea respetada. Mateo tiene 10 años, me dijo que le tiene miedo porque lo han amenazado muchas veces”.