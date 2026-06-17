Los expertos coindicen: cuál debería ser el tamaño de tu televisor, según el espacio que ocupe en tu living

Saber la distancia y tamaño ideal que debería tener tu televisor no solo impacta en la estética y calidad de imagen, también en tu salud.

La televisión en modo de espera, consolas, equipos de sonido y computadoras siguen utilizando energía incluso cuando no están en uso.

Elegir un televisor nuevo implica mucho más que fijarse en la resolución o las funciones inteligentes. El tamaño de la pantalla juega un papel fundamental en la experiencia de visualización, ya que debe adaptarse al espacio disponible y a la distancia desde la que se observa.

Entre las opciones más equilibradas para el hogar aparece el modelo de 43 pulgadas, una alternativa que combina comodidad visual, calidad de imagen y versatilidad para distintos ambientes.

Televisores LED 4K, imagen ilustrativa. Televisores LED 4K, imagen ilustrativa. Por qué un televisor de 43 pulgadas puede ser la mejor elección Los televisores de 43 pulgadas se han convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan renovar su equipo sin ocupar demasiado espacio. Este tamaño resulta adecuado para livings pequeños, habitaciones o ambientes donde una pantalla demasiado grande podría generar una sensación de saturación visual.

Además, ofrece una experiencia inmersiva para disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos sin necesidad de contar con una sala de grandes dimensiones.

El espacio ideal para el televisor El espacio ideal para el televisor La distancia ideal para aprovechar la pantalla Uno de los factores más importantes al momento de elegir un televisor es la distancia entre el dispositivo y el lugar desde donde se lo mira.

Para una pantalla de 43 pulgadas, los especialistas recomiendan una distancia aproximada de entre 1,5 y 2,5 metros. Dentro de ese rango, la calidad de imagen puede apreciarse correctamente y la vista no realiza esfuerzos innecesarios durante períodos prolongados de uso. Cuando la distancia es demasiado corta o demasiado extensa, parte de la experiencia visual puede perderse, incluso en televisores con buena resolución.