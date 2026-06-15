15 de junio de 2026 - 16:20

Si tenés una vieja máquina de escribir, posees un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarla correctamente

Reciclaje. Antes de pintarla, desarmarla o convertirla en maceta, conviene revisar si funciona o si puede tener valor histórico o de colección.

Si tenés una vieja máquina de escribir, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (1)
Por Andrés Aguilera

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Lo primero es revisar si la máquina funciona, si tiene piezas originales y si pertenece a una marca buscada. En algunos casos, convertirla en adorno sin modificarla puede ser la mejor decisión.

Primera forma: convertirla en pieza decorativa sin dañarla

La opción más segura es usarla como objeto protagonista en una biblioteca, escritorio, recibidor o rincón de lectura. Una máquina de escribir ya tiene presencia propia: teclas, metal, rodillo, palancas y una estética que no necesita demasiado agregado.

Si tenés una vieja máquina de escribir, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (2)

Para que luzca mejor, conviene limpiarla con cuidado, retirar polvo con pincel suave y evitar productos abrasivos. Si todavía funciona, se puede colocar una hoja con una frase breve escrita a máquina para darle vida sin alterar la pieza.

  • Ubicación ideal: biblioteca, escritorio, mesa auxiliar o vitrina.
  • Complementos: libros antiguos, lámpara cálida, marco de fotos o florero pequeño.
  • Evitar: pintura en aerosol, pegamentos permanentes o perforaciones.
  • Cuidado: mantenerla lejos de humedad y sol directo.

Por qué esta opción conserva más valor

Las máquinas de escribir permiten explorar la innovación tecnológica y las historias de quienes las usaron. Ese valor simbólico se pierde si se destruye el mecanismo o se tapa su identidad original.

Además, sitios especializados en antigüedades señalan que el valor de una máquina depende de factores como edad, rareza, marca, condición y demanda entre coleccionistas. Por eso, antes de modificarla, conviene investigar el modelo.

Segunda forma: armar una maceta decorativa, pero solo si no es valiosa

La segunda opción es convertirla en una maceta decorativa o centro de mesa con plantas artificiales, suculentas falsas o flores secas. Esta alternativa funciona bien cuando la máquina está incompleta, oxidada, rota o sin valor coleccionable claro.

Si tenés una vieja máquina de escribir, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarla correctamente (1)

Lo más importante es no llenar el mecanismo con tierra ni agua. Si se usan plantas naturales, deben ir dentro de una maceta independiente y con plato protector. La humedad puede oxidar piezas internas y arruinar por completo el objeto.

Cómo hacer una intervención sin destruirla

La forma más prolija es apoyar una base liviana sobre la zona del carro o entre las teclas sin pegarla de manera definitiva. Luego se colocan musgo seco, flores artificiales o pequeñas suculentas decorativas.

El objetivo es que la máquina siga siendo reconocible. Si la decoración tapa teclas, rodillo y estructura, deja de verse como una máquina de escribir y pierde el encanto que la hacía especial.

  • Usar plantas artificiales: evitan humedad y manchas.
  • No agregar tierra directa: puede oxidar el mecanismo.
  • No perforar la carcasa: reduce valor y daña la pieza.
  • Hacer una intervención reversible: permite recuperarla si se desea vender o restaurar.

Cuándo conviene venderla o restaurarla

Si la máquina pertenece a una marca reconocida, funciona bien, tiene estuche original o es muy antigua, puede convenir consultar a un restaurador o coleccionista antes de intervenirla.

No todas valen una fortuna, pero algunas sí tienen mercado. La evaluación depende del modelo, estado, rareza y demanda. Por eso, una foto rápida en redes no alcanza para saber si conviene reciclarla o conservarla.

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