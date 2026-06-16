16 de junio de 2026 - 16:15

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarlo correctamente

Reciclaje. Antes de convertirlo en adorno, conviene revisar si funciona, si conserva piezas originales y si puede tener valor para coleccionistas.

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarlo correctamente (1)
Por Andrés Aguilera

Un viejo tocadiscos puede parecer un objeto pesado en casa, pasado de moda o difícil de ubicar en una casa moderna. Sin embargo, muchas bandejas antiguas tienen valor decorativo, sentimental e incluso técnico, especialmente si conservan su brazo, cápsula, tapa, motor y cableado original. Por eso, reutilizarlo correctamente no significa intervenirlo de cualquier manera.

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Antes de pintarlo, perforarlo o usarlo como base para plantas, conviene saber si todavía puede reproducir discos o si merece una restauración básica.

Primera forma: armar un rincón de escucha sin modificarlo

La opción más segura es convertirlo en el centro de un rincón musical. Un tocadiscos antiguo puede quedar muy bien sobre una mesa baja, un mueble de madera o una biblioteca, acompañado por vinilos, una lámpara cálida y parlantes discretos.

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarlo correctamente (2)

Si todavía funciona, la prioridad debe ser cuidarlo. Audio-Technica recomienda mantener el tocadiscos libre de polvo y estática, y cerrar la tapa cuando no está en uso para proteger la superficie y los discos.

  • Limpiar con suavidad: usar paño de microfibra o aire comprimido para la tapa.
  • No forzar el brazo: puede dañarse la cápsula o la púa.
  • Protegerlo del sol: el calor puede afectar plásticos y vinilos.
  • Evitar humedad: puede oxidar conexiones y piezas internas.
  • Revisar la púa: si está gastada, puede arruinar los discos.

Segunda forma de reciclaje: transformarlo en pieza decorativa reversible

Si el tocadiscos no funciona, está incompleto o no tiene valor técnico claro, puede convertirse en una pieza decorativa. La clave es que la intervención sea reversible: apoyar objetos encima, sumar una luz cálida o usarlo como base de una composición vintage, sin destruirlo.

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarlo correctamente (1)

Una idea simple es colocarlo con un vinilo viejo, una tapa abierta y una pequeña selección de discos alrededor. También puede usarse como base para un mini bar musical, con vasos, una botella y objetos livianos, siempre evitando derrames sobre el plato o el motor.

Qué no conviene hacer con un tocadiscos antiguo

El error más común es convertirlo en maceta con tierra y agua. Aunque pueda verse atractivo, la humedad puede arruinar madera, metal, cables y mecanismos. Tampoco conviene lijar o pintar piezas originales sin conocer antes el modelo.

Si la bandeja tiene marca reconocible, buen estado general o piezas originales, lo más prudente es consultar a un técnico o coleccionista. Un arreglo pequeño puede devolverle uso y valor.

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