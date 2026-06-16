Un viejo tocadiscos puede parecer un objeto pesado en casa , pasado de moda o difícil de ubicar en una casa moderna. Sin embargo, muchas bandejas antiguas tienen valor decorativo, sentimental e incluso técnico, especialmente si conservan su brazo, cápsula, tapa, motor y cableado original . Por eso, reutilizarlo correctamente no significa intervenirlo de cualquier manera.

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Antes de pintarlo, perforarlo o usarlo como base para plantas, conviene saber si todavía puede reproducir discos o si merece una restauración básica .

La opción más segura es convertirlo en el centro de un rincón musical . Un tocadiscos antiguo puede quedar muy bien sobre una mesa baja, un mueble de madera o una biblioteca, acompañado por vinilos, una lámpara cálida y parlantes discretos.

Si todavía funciona, la prioridad debe ser cuidarlo. Audio-Technica recomienda mantener el tocadiscos libre de polvo y estática , y cerrar la tapa cuando no está en uso para proteger la superficie y los discos.

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarlo correctamente (2)

Si el tocadiscos no funciona, está incompleto o no tiene valor técnico claro, puede convertirse en una pieza decorativa . La clave es que la intervención sea reversible: apoyar objetos encima, sumar una luz cálida o usarlo como base de una composición vintage, sin destruirlo.

Si tenés un viejo tocadiscos, posees un tesoro en casa 2 formas de reutilizarlo correctamente (1)

Una idea simple es colocarlo con un vinilo viejo, una tapa abierta y una pequeña selección de discos alrededor. También puede usarse como base para un mini bar musical, con vasos, una botella y objetos livianos, siempre evitando derrames sobre el plato o el motor.

Qué no conviene hacer con un tocadiscos antiguo

El error más común es convertirlo en maceta con tierra y agua. Aunque pueda verse atractivo, la humedad puede arruinar madera, metal, cables y mecanismos. Tampoco conviene lijar o pintar piezas originales sin conocer antes el modelo.

Si la bandeja tiene marca reconocible, buen estado general o piezas originales, lo más prudente es consultar a un técnico o coleccionista. Un arreglo pequeño puede devolverle uso y valor.