Carmen Barbieri no se guardó nada y ninguneó a Nazarena Vélez en medio de la polémica de Fede Bal

Federico Bal y Sofía Aldrey terminaron su relación luego de que se destapara una gran infidelidad por parte del joven. La polémica aumentó tanto que llegó rápidamente a los medios y Carmen Barbieri también opinó al respecto.

Nazarena Vélez.

En medio del programa Los Ángeles de la mañana se dio a conocer un chat muy provocativo e íntimo que Bal tuvo con algunas mujeres mientras mantenía su relación con Sofía Aldrey. La charla no pasó desapercibida para Carmen Barbieri, quien también estuvo al tanto de cómo Nazarena Vélez actuó al respecto.

La madre de Barbie solamente se limitó a hacer gestos sobre la complicada situación que vive Federico Bal, pero Barbieri la observó muy atenta y atacó contra ella. “La que la estaba gozando era Nazarena. Ponía unas caras, estaba contenta”, dijo Pampito en Mañanísima y aumentó la tensión.

Fede Bal y Sofía Aldrey, en plena crisis luego de que Yanina Latorre revelara supuestas infidelidades del actor. (Instagram).

Por su lado, la conductora no quiso darle demasiada atención al caso y aseguró: “¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez”, arrojó.

Tras esta frase, Barbieri quiso comentar un poco más de cómo se siente al respecto de la presencia de su exconsuegra y dijo: “Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella”.

Carmen Barbieri continuó la polémica

Como toda madre protectora, Barbieri no puede dejar de lado el terrible problema que Federico Bal está pasando y también intenta defenderlo. A pesar de que el mal accionar nació en su hijo, ella sigue apoyándolo en todo.

Nazarena Vélez y Carmen Barbieri (Collage web)

“Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras”, comentó con una actitud muy enojada y claramente se refirió a la madre de Barbie Velez.

Para terminar, Carmen no quiso guardarse ninguna palabra y dijo: “Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’”.