Carmen Barbieri preocupó tras sufrir un accidente doméstico y fue internada

Pampito y Estefi Berardi informaron en Mañanísima que la conductora Carmen Barbieri sufrió un accidente doméstico y debió ser internada, según Ciudad Magazine.

Por una parte, el periodista expresó: “Ayer Carmen tuvo un accidente en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito, está con el hombro dislocado y está internada desde ayer”.

Carmen Barbieri.

Además, por su lado, la panelista agregó: “Anoche su representante me dijo que la entraron al quirófano para acomodarle el hombro, me dijo que estaba muy dolorida”.

Las palabras de Carmen Barbieri tras sufrir su accidente doméstico

Carmen Barbieri, conductora de Mañanisima, habló desde el hospital con sus compañeros de programa Pampito y Estefi Berardi, en vivo, luego de sufrir un accidente el último lunes.

“Estoy acá con la doctora, no me rompí nada, el hombro salió de su lugar, tuve una luxación. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche”, detalló la mamá de Fede Bal.

Entonces, explicó cómo sucedió: “Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y dio un tirón tan grande que me sacó el brazo”.

Carmen Barbieri opinó sobre la maternidad de Barbie Vélez

Bastante alejada de los rencores y dolores del pasado, Carmen Barbieri habló sin tapujos y compartió con los televidentes desde su programa la felicidad que le generó que Barbie Vélez rehaga su vida y esté esperando un bebé con Lucas Rodríguez, tras la “relación tóxica” que entablaron con Fede Bal, hace seis años atrás, según Ciudad Magazine.

“A Barbie la adoro, está embarazada y estoy muy feliz. Le deseo lo mejor”, fueron las palabras de la conductora de Mañanísima, en el mano a mano que tuvo con José María Muscari, con quien llevó años distanciada por un desubicado chiste xenófobo que hizo sobre Fede.

Carmen Barbieri habló sobre Barbie Vélez en su programa, "Mañanísima".

Lo cierto es que, en ese marco conciliador, la actriz agregó: “Lo estoy diciendo desde el corazón, no estoy siendo irónica… (Fede y Barbie) eran niños. Tenían una pareja tóxica y tomamos partido... Ellos hoy siguen sin odio, sin rencor”.