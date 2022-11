Carmen Barbieri se enojó con Flor Vigna y la acusó por no visitar su programa: “No la invitamos más”

Sin lugar a dudas, Carmen Barbieri es una de las mujeres más fuertes en cuanto a comunicación. Sin pelos en la lengua, nunca duda en apuntar a quien lo merece y esta vez lo hizo contra Flor Vigna.

Algunos días atrás, la conductora de Mañanísima tuvo un importante cruce con Marixa Bali porque revivieron una pelea pasada. Esta vez, usó sus cámaras para enviarle un mensaje a la actual pareja de Luciano Castro.

En medio de una charla con sus panelistas, Estefania Berardi aseguró que en reiteradas ocasiones la invitaron a formar parte de una edición del programa y nunca se presentó.

“Ella me promete que va a venir, entonces yo lo comuniqué acá. Siempre ella se compromete y me cancela. Tengo los audios, tengo todo”, deslizó la panelista.

En un primer momento, la conductora del programa intentó justificar a Vigna comentando “Algo le pasó”, pero su panelista insistió en la actitud de la cantante: “Dice hace como un año y medio que va a venir y todas las semanas le escribo y me mete una excusa”.

Carmen y Estefi decidieron no invitar más a Vigna.

A esa altura de la conversación, Barbieri analizó el caso y dijo: “Tal vez no quiere. Muchos artistas se acuestan tarde o se levantan muy tarde. Venir acá es un sacrificio... A veces es tan temprano que no vienen. Tenés que levantarte muy temprano para arreglarte”.

El contundente mensaje de Carmen Barbieri contra Flor Vigna

Algunos segundos después de charlar sobre el tema, Pampito quiso hundir más a la novia de Castro y dijo: “Lo entiendo, pero si te comprometés con una entrevista, la tenés que ir a hacer. Es poco profesional. No importa si es cable, si es aire, hoy la televisión es todo lo mismo. Es antiguo eso de cable y aire”.

Estefi Berardi contra Flor Vigna

Siguiendo con la acusación, su compañera Estefi se mostró muy molesta y agregó: “La última excusa fue espectacular. Me manda con el prensa para que el prensa me diga que no, como ya me lo hizo otra vez. Entonces me bicicletea y pierdo tiempo, porque mi tiempo también vale”.

Debido a que los ánimos ya se estaban calentando, Carmen Barbieri quiso cerrar el tema y concluyó asegurando que no está enojada pero “no la invitemos más porque no quiere venir, hay muchos que están tachados”.