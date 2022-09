Los “retoques” en la cara de Wanda Nara dan qué hablar y hasta Carmen Barbieri opinó del tema

Carmen Barbieri sigue apostando a dar opiniones sin importarle nada. Esta vez, volvió a comentar sobre Wanda Nara luego de hablar sobre su embarazo. La conductora de Mañanísima aseguró que no le gusto “¿Quién es la máscara?” y apuntó contra los retoques estéticos de la esposa de Mauro Icardi.

Wanda Nara y su primera presentación en Quien es la máscara

El reality musical de Telefé tuvo su debut con un gran equipo armado: Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Karina La Princesita, Wanda Nara y Natalia Oreiro. A pesar de la gran espera, muchos televidentes criticaron el programa como “aburrido” y se enfocaron en las figuras que participan.

Por su lado, Barbieri no quiso quedarse atrás y apuntó contra Wanda Nara: “¡Mirá qué linda Wanda!”. En medio de la charla con los panelistas del programa, este comentario pasó desapercibido pero cuando Estefi Berardi siguió el tema, Carmen la siguió. “Qué linda es... ¿Querés que te diga algo? Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta, es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro”, sumó.

En medio de las carcajadas de sus compañeros, Berardi hizo referencia al uso del maquillaje y se puso como ejemplo intentando defender a Nara: “Porque está maquillada. Yo, con maquillaje, también cambio. Me ves cuando llego y soy un monstruo”. Para remarcar su punto de vista, Carmen Barbiero sumó: “Tiene la nariz chiquita, una boca grande, unos dientes perfectos, está divina así”.

Los cruces de Wanda Nara y Lizy Tagliani contra Karina

El primer programa de ¿Quién es la máscara? dejó muchos temas que hablar. Uno de ellos es la tensión que se generó entre las tres participantes femeninas del jurado.

Quien es la máscara

Luego de la pasada del primer participante enmascarado, Wanda Nara fue la primera en comentar que estaba segura de quién se encontraba disfrazado: “Para mí es hombre, tímido y deportista”. Ante esto, la cantante de cumbia señaló “Los saca así” haciendo referencia a la facilidad con que la otra rubia hablaba sobre el universo futbolero.

Luego de este choque de comentarios, Nara siguió demostrando su postura y atacó diciendo: “Mirá quién habla. Vos te olvidaste de tu pasado, por favor”, refiriendose a la relación con Sergio Agüero.

Unos minutos después, Lizi Tagliani quiso sumarse al ida y vuelta. Al intentar reconocer al famoso bajo la máscara comentó: “Para mí es -para hacerle la vida imposible a alguien- el Kun Agüero”.