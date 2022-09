¿Quién es la máscara?: se develó la identidad del primer personaje y las redes estallaron

“¿Quién es la máscara?”, es la nueva apuesta de Telefe para reemplazar a La Voz Argentina y este lunes realizó su increíble debut de la mano de Natalia Oreiro, quien dio el puntapié inicial a esta nueva super producción.

Con un inicio algo dubitativo, finalmente Oreiro pudo sacar adelante el primer programa desplegando toda su energía fue muy bien secundada por el carisma de su panel de investigadores, conformado por Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro

Estos investigadores son los encargados de adivinar que famosos se encuentran debajo de los espectaculares disfraces y propusieron los más disparatados nombres con cada presentaciones de los famosos encapuchados.

Sobre el final, se develó la identidad de uno de los concursantes. Se trataba del sapo Willy, quien entonó “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo. Para Wanda Nara, se trataba de Diego Latorre. Karina dijo que detrás del personaje está Benjamín Amadeo. Lizy se arriesgó por Sergio El Kun Agüero. Y Moldavsky insistió con el rubro fútbol al elegir a Javier Pupi Zanetti.

Finalmente se supo que la celebridad era Guillermo Coria, extenista y actual capitán argentino de la Copa Davis. “Jamás me hubiera imaginado que Guillermo iba a estar acá”, expresó Natalia, sorprendida con su aparición. “Cantás re bien, sos un capo”, lo elogió. “No, ni en la ducha canto. Me costó, me costó”, dijo él.

Por su parte, Moldavsky le lanzó una divertida chicana: “Ahora que tenes que conducir al equipo de la Davis, ¿no se pierde un poquito de autoridad?”, lo que Coria contestó con una sonrisa: “Para nada, para nada. Me van a respetar más porque me animé a algo que soy muy malo. Hay que animar a superarse”. Y cerró el primer programa del ciclo, mientras que en las redes, muchas personas se mostraron desilusionados al no conocer al tenista.

Las reacciones ante ¿Quién es la mascara?

Las reacciones ante ¿Quién es la mascara?

Las reacciones ante ¿Quién es la mascara?

Las reacciones ante ¿Quién es la mascara?

Las reacciones ante ¿Quién es la mascara?

Rating: esto midió ¿Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? es la nueva apuesta de Telefe para continuar por la buena senda y mantener el colchón de puntos que le dejó La Voz Argentina.

En su debut, el programa conducido por Natalia Oreiro consiguió 19.3 puntos de rating y se coronó como líder en su franja horaria. El nuevo ciclo de Telefe osciló entre los 17 y los 15 puntos, mientras que ”Canta conmigo ahora” de Marcelo Tinelli quedó entre 7 y 6 puntos.