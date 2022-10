“¿Quién es la Máscara?”: por primera vez quedaron eliminados dos participantes

En su penúltimo programa “¿Quién es la Máscara?” se mostrós más acelerada que nunca y Natalia Oreiro desenmascaró a dos celebridades ocultas en maravillosos disfraces.

Una vez más, el panel de investigadores integrado por Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita intentaron por todos los medios develar la identidad de los restantes participantes.

El jurado de "¿Quién es la máscara?"

Therry, el perro rockero; Olaf, el vikingo; Luz, la luciérnaga y Nieves la leoparda fueron los semifinalistas, pero al final, tan solo dos de ellos -Olaf y Luz- quedaron eliminados y tuvieron que revelar sus respectivas identidades.

Primero fue el turno de Luz, quien era Brenda Asnicar, tal y como lo venían pronosticando los fanáticos desde sus redes sociales. “Muchas gracias, quiero decirte a vos especialmente que te admiro”, le comentó la actriz a Oreiro.

Brenda Asnicar era Luz, la luciérnaga

“Ha sido un placer, me moría por contarle a todos y tenía que empezar a mentir. Ahora me voy a juntar a ver los videos de Youyube”, reveló Asnicar.

Enseguida Brenda se unió a la conductora para desenmascarar a Olaf, quien resultó ser Agustín “Cachete” Sierra. “Disculpa, el vikingo estaba medio loco”, le confesó el joven a Moldavsky, con quien tuvo interesantes y cómicos duelos.

Agustín "Cachete" Sierra fue Olaf, el vikingo

“Era un personaje y me metí debajo del disfraz. Me divertí muchísimo, la verdad que un placer estar acá. He jugado y me he divertido mucho”, reveló Sierra, quuien aseguró que bajó unos kilos debajo del disfraz y que “aprendí hace poco y fue un placer volver a cantar”, sentenció.

De esta manera, el programa llegará a su última emisión con el duelo entre Therry, el perro rockero y Nieves, la leoparda.

Therry, el perro rockero

Nieves, la leoparda

Los famosos eliminados en “¿Quién es la Máscara?”

En lo que lleva de tiempo al aire “¿Quién es la máscara?, 23 han sido los participantes descubiertos, entre los que aparecen los nombres de Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magui Aicega, Raúl Lavié, Santi Maratea, Cristina Pérez; Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, el Poroto Cubero, Yayo Guridi ,Oriana Sabatini, Dalma Maradona, Alejandro Lerner, Damián Betular, Guillermina Valdés, Campi, Mauro Szeta y ahora se unieron a la lista Brenda Asnicar y Agustín Cachete Sierra.