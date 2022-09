Wanda Nara le copió el look del estreno de ‘Quién es la máscara’ a Sienna Miller: un catsuit con súper escote

Wanda Nara es una de las investigadoras del nuevo show de Telefe, ‘¿Quién es la máscara?’. Ayer, lució el mismo look que la modelo Sienna Miller para un programa norteamericano.

“¿Quién es la máscara?” es el nuevo programa de entretenimientos de Telefe, que arrancó este lunes y promete ser un nuevo éxito del canal de esta emisora.

Tras la final de “La Voz Argentina”, que tuvo una gran temporada, Natalia Oreiro dio el puntapié inicial a este nuevo programa.

Como investigadores, están Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Karina La Princesita y Wanda Nara, quien se llevó todas las miradas en la primera edición con un súper escote.

Rosas y escote pronunciado: el look de Wanda Nara para su debut en ¿Quién es la máscara?

Wanda Nara

La empresaria lució un catsuit con un increíble escote. El enterito de Wanda estampado de fondo negro con rosas rojas, al que sumó unos zapatos rojos que completaron el outfit.

El look de Sienna Miller en el que se inspiró Wanda Nara

Lo que más llamó la atención anoche fue la similitud del look de Nara con el outfit usado por la actriz y modelo norteamericana Sienna Miller.

Sienna apareció con el mismo outfit en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, en abril de este año.

Sienna Miller en el show de Jimmy Fallon

Hace cinco meses, Sienna Miller lució el catsuit que usó Wanda Nara anoche

Con respecto a los catsuits, el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, defendió esta moda inspirada en los años 70 y 80 en su desfile de Primavera/Verano 2022.

Fiel al estilo Saint Laurent, Sienna Miller fue una de las famosas que recreó la tendencia en su presentación en lo de Fallon: lució el mono floral de la colección, el mismo que Wanda Nara anoche.

Sienna es actriz, modelo y diseñadora de moda. Comenzó su carrera actoral en 2001 con la película South Kensington.

Desde entonces apareció en otras como Layer Cake, Factory Girl, Stardust, G.I. Joe: The Rise of Cobra y Just Like a Woman. Recibió varios premios por sus actuaciones.