Camila Homs se enojó con Rodrigo De Paul y Carmen Barbieri salió a bancar al jugador

En las últimas horas, se conoció el picante video que grabó Camila Homs tras ver el reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Si bien ella no hizo una referencia directa a su ex pareja, muchos de sus seguidores aseguraron que la molestia de la modelo se debería a que, tras consagrarse como campeón del mundo, el jugador no fue a ver primero a sus dos hijos sino a su novia, según Pronto.

“Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, disparó filosa Camila a través de sus redes sociales. Por su parte, mientras contaban esta noticia en Mañanísima, Carmen Barbieri no pudo evitar tomar partido por De Paul.

Carmen Barbieri (Archivo La Voz/Santiago Berioli).

“Ya hay bolonqui entre De Paul, Tini y Cami Homs. Ayer Rodri lo primero que hizo fue reencontrarse con Tini Stoessel que se encontraba ensayando para sus shows en el Hipódromo. Tiene un show todo nuevo y por eso ella no fue a Qatar. Cuando yo subo la noticia a mis redes sociales, muchas personas me preguntan por los hijos. Me dicen: ‘¿No va a ver a los hijos?’”, contó Estefi Berardi.

Tini y Rodrigo De Paul, y el "palo" de Camila Homs.

“Pero bueno, ya habrá tiempo”, opinó Barbieri. “Yo pensé lo mismo. Quise defenderlo ayer. Yo digo que a los hijos los ve. Los vio antes del Mundial, le ofreció a Cami Homs ir a Qatar con los chicos pero ella no quiso”, continuó la panelista.

Luego de esto, haciendo referencia al video de Homs, Berardi continuó: “Cami lo dijo todo en sus historias. Cuando se vio el video del reencuentro, automáticamente se grabó en un video. Creo igual que esto no es por Tini y De Paul, Cami ya lo tiene superado. Ella tiene otra pareja”.

Homs reaccionó a lo publicado por Tini

Finalmente, sin filtros, la conductora cerró defendiendo al jugador: “¿Qué sabés vos si lo tiene superado? Tiene hijos (con él). Si hace eso es dedicado a alguien. Estaría más a mano de Tini, después seguro va a ver a la familia. El orden de los factores... (no altera el producto)”.