Los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs protagonistas en las redes sociales con sus look mundialistas

En medio de los festejos por la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, los famosos compartieron cientos de publicaciones y fotos mostrando los festejos que vivieron en familia y rodeados de amigos. Camila Homs, la ex mujer de Rodrigo de Paul publicó una serie de imágenes donde mostró a los dos hijos que tuvo con el futbolista, Francesca y Bautista De Paul, llevando la camiseta suplente de color violeta de la Selección Argentina, según TN.

Lo cierto es que los hijos de Rodrigo De Paul y Camila Homs se quedaron en Argentina y alentaron a su papá desde la distancia en la Copa del Mundo. Minutos antes de la final decisiva de Argentina vs Francia, la modelo fotografió a Francesca y Bautista con un look mundialista para el recuerdo. Ambos pequeños llevaron la camiseta de suplente de la Selección Argentina de color violeta, prenda que se convirtió en cábala entre las mujeres de los futbolistas y que popularizó, Antonela Roccuzzo.

Francesca y Bautista, los hijos de Camila Homs y Rodrigo de Paul.

Por su parte, la niña de 3 años combinó la camiseta con una falda de jean en color celeste y un peinado con múltiples colitas y el resto del cabello suelto. El bebé de tan solo un año llevó la casaca del más grande con unas mini bermudas blancas, formando con su mini look los colores de la bandera nacional.

Francesca, la hija de Camila Homs y Rodrigo de Paul

“Argentina campeón”, escribió Homs en el pie de foto de la publicación, seguido de muchos emojis de corazones blancos y celestes.

Bautista, el hijo de Camila Homs y Rodrigue de Paul.

Algo que resultó llamativo fue que los seguidores no se quedaron en silencio y comenzaron a atacar al futbolista por no haber llevado a sus hijos a Qatar y en los comentarios lo acusaron de “confundirse” tras cambiar a la modelo por la cantante Tini Stoessel, que por trabajo no pudo acompañar el jugador en un momento tan importante tanto a nivel personal como para su carrera, y brilló por su ausencia en la final de la Copa del Mundo.