Nazarena Vélez realizó una sorpresiva confesión respecto a su sexualidad: “Soy bisexual”

Este martes Nazarena Vélez utilizó su cuenta de TikTok, en donde mantuvo un sorprendente ida y vuelta con sus seguidores, que le realizaron algunas preguntas muy picantes sobre su intimidad.

¿Sos bisexual?”, fue una de las preguntas de una usuaria que más resonaron y a la que la panelista de LAM contestó: “Yo creo que sí, soy bisexual”, fue su contundente respuesta. Luego, Vélez desarrolló: “A ver, salí con dos chicas. Chapé, sexo nunca tuve. Una vez fue a los veintipico de años, la otra más a los treinta. Así que sí, creo que soy bisexual”.

Esta no es la primera vez que la productora teatral se refiere a su vida sexual y brinda declaraciones parecidas a estas, ya que hace un tiempo declaró en una entrevista: “Me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a las dos experiencias que tuve: yo soy yo, esos motes no me caen bien”.

“A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas; y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció”, comenzó relatando una anécdota al respecto.

Nazarena Vélez hizo una producción de fotos sin ropa y una toalla

“El prejuicio era fuerte. Un día empecé a darme cuenta de que me interesaba estar todo el tiempo con ella. Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté, ¿Qué onda? Y después, sin que ella se enterara, empecé a mirarla distinto”, confesó.

NAZARENA VÉLEZ RECORDÓ SU TAPA DE PLAYBOY Y LA EXORBITANTE CIFRA QUE GANÓ

En esta nueva era digital, en el que muchas famosas encontraron la veta económica al hecho de mostrar su cuerpo a través de fotos y videos eróticos que se comercializan en distintas plataformas que les paga en dólares por el servicio, Nazarena Vélez recordó su época de oro cuando sacaba provecho de manera similar en Playboy.

Ella posó varios años atrás para las tapas de las revistas más importantes del país, trabajo por el cual recaudó una buena suma de dinero que, en su momento, le alcanzó para comprarse un auto y mantener a sus hijos.

“Yo mostré el monte de Venus, que en ese momento también hacía que varíe el pago. Por mostrarlo me dieron una diferencia de 20 mil dólares más. Por hacer la tapa y mostrar, en total, me llevé una camioneta”, recordó.