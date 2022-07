Marixa Balli se dio un gustito mientras trabajaba: “¡Qué bestia que soy, Dios mío!”

Marixa Balli subió un divertido video mostrando cómo pasa sus horas en el trabajo y los gustos que se da cuando tiene hambre.

La ex vedette poseé más de 175 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quienes disfrutan de sus postales en su local de indumentaria. Esta vez, Marixa entretuvo a todos con un posteo donde se la ve disfrutando de un rico “pebetón” de salame y queso.

“Lo que es cuando uno tiene que laburar y no puede salir del local”, comenzó diciendo Balli, a lo que agregó: “No es como la vida artística que también laburaba mucho, pero me dedicaba horas en el gym, después de las 6 de la tarde caía al teatro súper relajada y me iba como a las 3 de la mañana después de todas las que hacía”.

Luego de reflexionar sobre sus empleos, la empresaria enseñó a la cámara un sandwich enorme. “Pero miren lo que es esto. Imagínense, ¿qué hora es en este momento? Dicen que son las 4 de la tarde pero yo no tengo ni idea. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana y como avena, todo divino”.

“Y llega este momento y ¿a dónde está la avena?¿qué paso con la avena? Miren lo que es este pebetón de salame y queso ¡Qué bestia que soy, Dios Mío! Y después digo, ’ay no quiero tener pancita’. Una cosa de loco”, confesó mostrando el enorme pebete.

La interprete de Cachaca, siguió sincerándose con su público reflexionando sobre qué pasa cuando se trabaja mucho: “Para cuando uno labura mucho realmente y se agota y se levanta muy temprano llega un momento en el que no podés levantar ni una pesa, que quedas muy cansada.

Para finalizar agregó entre risas: “De golpe 4 de la tarde, que no almorzaste, que desayunaste a las 5 de la mañana un panqueque de avena ¡¿sabés cómo estoy?! Me como todo lo que encuentro a mi paso. De terror”.