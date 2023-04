Marixa Balli cargó durísimo contra Carmen Barbieri: “Se cagó en mí”

En LAM, Marixa Balli recordó su histórica guerra con Carmen Barbieri por sus dichos sobre su relación con el Potro Rodrigo y la forma en la que la trató de “mufa” por la muerte de sus parejas, según Exitoina.

Mientras Ángel de Brito hablaba sobre el enojo que tiene Barbieri con su programa por la forma en la que hablan de ella, la ex vedette recordó que tampoco es santo de su devoción, asegurando que no podrá olvidarse de los desencuentros que tuvieron años atrás.

Carmen Barbieri cuestionó la relación de Marixa Balli y El Potro Rodrigo.

“La gente no cambia... Hay cosas que no se hacen. Jamás. Aunque no te banques a alguien, pero hay cosas que no se hacen, si tienes tanto código, a veces hay que cerrar el pico”, aseveró la morocha.

Así, el conductor comentó que ya habían pasado muchos años de aquel momento, pero la intérprete de “La Cachaca” se mostró reacia a dejar eso en el pasado: “En mí no pasó el tiempo, fue muy hiriente... Decía que me colgué de Rodrigo. Horrible. Me odiaba... Ay por favor, si tenés tanto código, tantos años, conocés tanto la carrera... Hay cosas que no se hacen aunque odies a la persona. Yo no se lo voy a perdonar jamás en la vida. No me interesa que haya cambiado, porque la gente no cambia”.

Además, Marixa puso en duda la supuesta íntima relación que tenía Carmen con Rodrigo y su familia: “Primero tuve una excelente relación y después... Un día yo estaba volviendo con Rodrigo y me pregunta con quién estaba saliendo, en ese momento no lo registraba porque le tuve que explicar quién era Rodrigo y al año siguiente que se hace tan conocido, no sé, tenía una relación con Rodrigo que tenía 10 o 15 años. Empezó un odio conmigo, dos años antes no sabía quién era y después eran amigos íntimos...”.

Marixa Balli y Rodrigo

“Yo no lo voy a perdonar porque me hizo daño mucho tiempo. Hay que tener respeto para con el otro, hay un límite en la vida, hay un límite en este programa, hay un límite en todo. Hay que ser respetuoso. Y si tenés tantos años de carrera, tanto profesionalismo y sos tan buena persona, ¿dónde quedó el límite? No, se cagó en mí y no se lo voy a perdonar nunca en la vida”, concluyó Balli.

Marixa Balli cargó contra Carmen Barbierio: “Esa mujer me arruinó la vida”

En noviembre pasado, Marixa Balli dio una entrevista a Socios del Espectáculo donde habló de su tremenda pelea con Carmen Barbieri. Años atrás, la conductora había lanzado filosos dichos contra la exvedette por su relación con Rodrigo El Potro y, es por esta razón, que entre ellas está todo mal. “No la puedo perdonar”, aseguró.

Marixa Balli

“No tengo amigas famosas. Me quedaron conocidas. La amistad en el mundo del espectáculo no existe. Hay mucha competencia, para ver quién tiene mejor cola, mejores lolas”, comenzó diciendo Balli en la nota.

Esto le dio pie a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de preguntarle por Carmen y fue entonces cuando a la morocha se le transformó la cara y lanzó sin filtros: “No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen”.

“Yo pensé que se habían reconciliado”, deslizó Pallares al ver la reacción de ella. “No, no te podés reconciliar con una persona así. No la puedo perdonar porque ella no se hace cargo. Acá nadie se hace cargo”, agregó visiblemente enojada.

Sin embargo, ante el desconcierto del presentador uruguayo, Marixa terminó recordando los dichos de Carmen sobre ella tras la muerte de Rodrigo, quien supo ser su pareja. “Ella dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo (para buscar fama)”, concluyó.