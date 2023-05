El durísimo cruce en vivo entre Yanina Latorre y Estefi Berardi: “Sos misógina”

Los cruces picantes en LAM no sorprenden a nadie. El programa siempre es lugar de las peleas y discusiones entre sus panelistas e incluso con Ángel de Brito.

Este viernes se les paso un poco la mano y hubo un fuerte cruce entre Estefi Berardi y Yanina Latorre tras debatir sobre la salud de Jorge Rial y su posible regreso a televisión.

Se desató una guerra en el vivo de LAM

Berardi tuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre tras afirmar que, en LAM, varias angelitas se habían ido por maltratos y porque las hacían sentir mal. “A mí me han dicho que un montón se fueron porque no soportaban el maltrato al aire”.

Ángel de Brito no aguantó más y tras mandar a callar a Yanina Latorre, le puso freno a la información que Berardi lanzó al aire, la cual comprometía al programa que conduce.

“Si vas a acusar, decí los nombres”, apuntó Latorre. “Callate, Yanina”, intervino De Brito y sumó: “Si me vas a meter a mí y al programa, decime quién te dijo eso, porque es mentira”.

“A vos no te meto”, sostuvo Estefi, a lo que el jurado del Bailando 2023 retrucó: “Estabas metiendo un programa que casualmente conduzco yo. Las que se fueron, se fueron por voluntad propia o porque las echamos”.

“A mí Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire”, dijo Berardi, pero a coro, Ángel y Yanina sostuvieron que la famosa le mintió.

“No está bueno que te agredan, que te traten mal. La agresión no está buena por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto”, siguió apuntando la angelita.

La fuerte acusación de Estefi Berardi a Yanina Latorre

En medio del ring de boxeo en el que se convirtió el estudio de LAM, Estefi Berardi hizo una fuerte acusación a su compañera, apuntándola a que es responsable de lo que afirmó con otras panelistas que pasaron por le ciclo.

“Yo entiendo que vos tenes un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Me das pena, pobrecita me das pena”, le dijo Yanina a Estefi, quien no se quedó callada, y le dijo de todo.

“Sos misógina y tenés problemas con las mujeres, y con la China Suárez haces lo mismo, sos agresiva y cuando das una información te gusta destruir al otro”, disparó sin guardarse nada.