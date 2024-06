La tajante respuesta de Rocío Robles tras ser vinculada con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul

Rocío Robles, la mujer que fue vinculada con Alexis Mac Allister y luego con Rodrigo De Paul rompió el silencio y aclaró todo lo que se dijo sobre ella luego del cumpleaños del ex de Tini Stoessel. La modelo quedó envuelta en un escándalo y no dudó en salir a aclarar qué ocurrió esa noche.

El notero de “Socios del espectáculo” fue en busca de la palabra de Robles y ella no dudó en responder cada una de las preguntas. De esta manera, intentó terminar con el rumor que la vinculó a Mac Allister, ya que él está en pareja con Ailén Cova.

“No es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano, estábamos todos ahí con los teléfonos. Estuve en pareja mucho tiempo con alguien relacionado al mundo del fútbol y los conozco a todos, a ellos y a los representantes”, dijo al comienzo de la nota.

“Me sorprende que salga este tipo de información y no me gusta porque sé que él está en pareja (por Mac Allister) y me parecen que pueden perjudicar a mucha gente. Yo estoy soltera y entiendo que por ahí se generan este tipo de rumores por eso”

Y para finalizar aseguró: “No hay ninguna posibilidad de que haya estado a los besos en un boliche”. De esta manera, Rocío desmiente haber estado con algunos de los dos jugadores con los que se la vinculó y reveló que llegó y se fue de la fiesta con la misma persona, pero que no es futbolista.

La tajante respuesta de Rocío Robles tras ser vinculada con Alexis Mac Allister.

En LAM aseguraron que Mac Allister le había sido infiel a Ailén Cova con Rocío Robles

El conductor del stream “El ejército de la mañana” (Bondi) fue quien aseguró que Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Ailén Cova con una joven que es conocida mediáticamente y así sumaría un nuevo escándalo amoroso.

El futbolista tomó un lugar en lo mediático cuando en Intrusos revelaron que había dejado a su novia de años Camila Mayan, apenas terminó el mundial, y comenzó una relación y convivencia con su mejor amiga, Ailén Cova. también conocida de quien era su pareja.

Ahora, según LAM lo habrían visto con otra mujer y se trata de Rocío Robles, modelo, actriz, conductora e influencer argentina de 31 años. La joven se hizo conocida tras su participación en el certamen de belleza “La argentina más linda”, conducido por José María Listorti y Denise Dumas, pero también fue bailarina de Showmatch desde 2014 hasta 2017.

Pepe Ochoa fue quien lanzó la información en el canal de stream que lidera Ángel de Brito y contó: “Ella es Rocío Robles, ex novia de Tyago Griffo. Levantó el perfil peleándose absolutamente con todo el mundo, pero hoy está más tranquilita, labura en otro canal de televisión”.

“Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va beso que viene y termina yéndose a la casa a pernoctar, a la casa de él a pernoctar, con Alexis Mac Allister”, lanzó y de esta manera habría destapado una nueva infidelidad de parte del jugador de la Selección Argentina.