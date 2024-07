La madre de Alexis Mac Allister no quiere que él tenga hijos con Ailén Cova: ¿apoyo para Cami Mayan?

La madre de Alexis Mac Allister, Silvina Riela, habló, sin filtro, sobre el presente deportivo de su hijo, su actual relación amorosa y las actitudes de su exnuera Camila Mayan después de la ruidosa ruptura amorosa con el ex jugador de Boca.

En diálogo con el panelista Matías Vázquez, la mamá de Mac Allister , contó sin filtro en diálogo con Socios del Espectáculo que todavía no le gustaría que el futbolista se convirtiera en padre con su novia, Ailén Cova.

La madre del jugador habló de la vda amorosa de su hijo.

En primer lugar, contó cómo se siente con respecto al noviazgo de Alexis y Ailén. “A ella la conozco hace muchos años, es amiga de la familia, siempre lo ha sido. Estamos todos muy contentos”, afirmó”. Acto seguido, celebró que en breve se mudarán juntos a una casa que compraron hace poco. Sin embargo, aclaró que todavía no le gustaría que tengan hijos.

Riela explicó que su hijo puede esperar para hacerla abuela. “Todavía no quiero ser abuela... Me encantarían los nietos, pero todavía son chicos, no llegaron a los 30. Que disfruten esta carrera, que la vivan y disfruten la pareja”, sentenció.

Silvina Riela, habló sobre Cami Mayan

En la misma entrevista, la madre de Alexis Mac Allister fue consultada por la relación con la que fuera novia del futbolista hasta diciembre del 2022: “Hablé con ella y la acompañé. Me pidió Alexis que la ayudara, entonces mi tarea era esa. Me dediqué a que ella se sintiera contenida porque todos hemos sido dejados por un amor o una pareja y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Tengo sentimientos”.

Luego, contó cuándo y por qué se cortó su relación con la expareja de su hijo, que mediatizó la ruptura y expuso al jugador argentino en varias ocasiones: “Después de que esto se hizo más público, ya no tuve contacto con ella”.