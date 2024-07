Alexis Mac Allister sorprendió con una foto de sus piernas previo al Argentina vs Canadá

Horas antes del crucial enfrentamiento de semifinales en la Copa América 2024, el mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram que generó una ola de reacciones.

El jugador, clave en el esquema de Lionel Scaloni, mostró una foto que dejó a todos boquiabiertos.

“Un día para una nueva batalla”, escribió Alexis Mac Allister en su cuenta de Instagram. En la imagen, se pueden apreciar sus musculosas piernas, lo que provocó una avalancha de comentarios de sus seguidores.

Mac Allister sorprendió con sus piernas

La foto no solo demostró su impresionante condición física, sino que también reflejó la intensa preparación del jugador del Liverpool de cara al partido contra Canadá.

Halagos de los seguidores de Mac Allister

La publicación rápidamente se llenó de comentarios ingeniosos y halagos. Uno de los seguidores comparó a Mac Allister con el icónico personaje de ciencia ficción, Terminator, destacando su físico imponente.

“Es Terminator”, exclamó el usuario. Otros admiradores del jugador quedaron asombrados por su desarrollo físico, recordándoles a la leyenda del fútbol, Diego Maradona. Algunos, incluso, aprovecharon la ocasión para declararle su amor al campeón del mundo.

La imagen no tardó en viralizarse, con miles de me gusta y cientos de comentarios en cuestión de minutos. Los seguidores destacaron no solo el estado físico de Mac Allister, sino también su dedicación y profesionalismo.

Alexis Mac Allister, titular para Argentina (Prensa Argentina)

“Pareces un gladiador listo para la batalla”, comentó otro usuario, mientras que alguien más añadió: “Ese físico es fruto de mucho esfuerzo y dedicación”.

La Selección Argentina se enfrentará a Canadá este martes 9 de julio a las 21:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este encuentro determinará quién avanzará a la final de la Copa América 2024. Mac Allister, que ha sido una pieza fundamental en el equipo de Scaloni, será titular en este importante partido.

La Formación de Argentina

Lionel Scaloni ha preparado un equipo fuerte para enfrentar a Canadá, con Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; y el tridente ofensivo Messi, Di María y Julián Álvarez.

