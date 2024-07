Cómo vivió Lionel Scaloni el momento del pico con Marito, un colaborador de la Selección

La Selección Argentina logró una emocionante victoria contra Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024. El partido, disputado en Estados Unidos, terminó 1 a 1 en el tiempo regular, llevando la definición a los penales donde Emiliano “Dibu” Martínez se vistió de héroe nuevamente.

El duelo fue intenso y reñido, con Argentina y Ecuador dejando todo en la cancha. A pesar de que Lionel Messi falló el primer penal, el equipo se mantuvo firme gracias a las atajadas espectaculares de Dibu Martínez, quien detuvo dos tiros, y a la conversión decisiva de Nicolás Otamendi. La Albiceleste selló su pase a semifinales y los festejos no se hicieron esperar.

El pico viral de Scaloni y el utillero de Argentina

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Marito Di Stéfano, el histórico utilero de la selección, protagonizó un emotivo gesto hacia el entrenador Lionel Scaloni. Mientras Scaloni se dirigía a saludar al técnico de Ecuador, Félix Sánchez Bas, Marito corrió hacia él, intentando detenerlo. Al no lograrlo, se paró frente a él y le pidió “dame un beso”.

Fue un instante cargado de emoción, donde sus labios se encontraron con las comisuras del DT argentino. Scaloni, completamente concentrado, continuó su marcha como si nada hubiera ocurrido.

El técnico de Argentina Lionel Scaloni durante una rueda de prensa, el miércoles 3 de julio de 2024, con miras al partido contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América en Houston. (AP Foto/Julio Cortez)

Las palabras de Lionel Scaloni sobre el pico con Marito

Este gesto no pasó desapercibido para los periodistas que, en la conferencia de prensa posterior al partido, le recordaron el episodio a Scaloni.

“Me vino a saludar. Marito es un amigo, un tipo entrañable, estaba muy contento. No me di cuenta dónde me dio el beso. Pasan estas cosas cuando estás alegre”, comentó el técnico, sonrojado y entre risas. Agregó con humor: “Pero no fue consentido”.

La victoria de Argentina no solo refleja el talento y la determinación del equipo, sino también la profunda camaradería que existe entre sus integrantes. Ahora, con la moral en alto y la ilusión intacta, el conjunto dirigido por Scaloni se prepara para enfrentar las semifinales, con la esperanza de seguir avanzando hacia la gloria en la Copa América 2024.