Cami Mayán confesó que no ve los partidos de la Selección pero que se entera de todo lo que hace MacAllister

Argentina avanzó a las semifinales de la Copa América después de vencer a Ecuador en una tanda de penales, destacándose nuevamente la sobresaliente actuación de Emiliano “El Dibu” Martínez. En este contexto, Camila Mayan compartió si sigue o no los partidos de la Selección, donde juega su exnovio, Alexis Mac Allister, quien la dejó por Ailén Cova.

En una entrevista con Revista Gente, la influencer reveló todo. “No estoy viendo los partidos. No hay nada que me interese ver, la verdad”, expresó. “Yo hago mi vida y me mantengo en la mía”, explicó la columnista de Patria y Familia (Luzu TV) cuando fue consultada por el periodista.

A continuación, aclaró: “Inevitablemente, claro que me entero de todo. Y les deseo lo mejor, obviamente”. “Yo trato de seguir mi vida por mi cuenta y no meterme en ese ámbito”, concluyó. El martes 26 de junio, durante el partido Argentina-Chile Mayan compartió una foto con Kim, la perra que había adoptado junto al mediocampista campeón del mundo cuando eran pareja.

Cami Mayan contó todo.

En mayo del año anterior, la influencer recuperó la “tenencia” de la mascota después de que el jugador del Liverpool de Inglaterra comenzara una relación con Ailén Cova, con quien sigue hasta hoy. “¡Aparezco! Día eterno, así que vamos con un recap que fue muy lindo”, escribió sobre la imagen en la que abrazaba a la perrita.

Posteriormente, mostró lo que hizo en un evento por el lanzamiento de una línea de cosméticos de Zaira Nara. A principios de marzo de 2023 se supo que Cami Mayan había sufrido una dura pérdida cuando se separó de Alexis Mac Allister, quien la dejó para empezar un noviazgo con Ailén Cova.

No solo tuvo que lidiar con el doloroso final de una larga relación, sino que también tuvo que despedirse de su perra Kim. Sin embargo, esa tristeza quedó atrás porque pudo reunirse con la mascota en mayo de ese año.

La influencer mostró cómo fue su reencuentro con el animal, que estaba en Inglaterra, donde el futbolista vive con su nueva pareja. “Miren a quién estamos yendo a buscar”, publicó en ese momento en una historia de Instagram. Luego, eligió una tierna frase para describir el momento: “Llegó la reina”.