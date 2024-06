Aseguran que Alexis Mac Allister le fue infiel a Ailén Cova con una influencer: cómo y quién es la famosa

Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Ailén Cova con una joven que es conocida en redes y así sumaría un nuevo escándalo amoroso. Fue el conductor del stream “El ejército de la mañana” (Bondi) quien aseguró que el jugador de fútbol y campeón del mundo pasó la noche con una joven y no con su pareja, precisamente.

El futbolista tomó un lugar en lo mediático cuando en Intrusos revelaron que había dejado a su novia de años Camila Mayan, apenas terminó el mundial, y comenzó una relación y convivencia con su mejor amiga, Ailén Cova. también conocida de quien era su pareja.

Ahora, lo habrían visto con otra mujer y se trata de Rocío Robles, modelo, actriz, conductora e influencer argentina de 31 años. La joven se hizo conocida tras su participación en el certamen de belleza “La argentina más linda”, conducido por José María Listorti y Denise Dumas, pero también fue bailarina de Showmatch desde 2014 hasta 2017.

Pepe Ochoa fue quien lanzó la información en el canal de stream que lidera Ángel de Brito y contó: “Ella es Rocío Robles, ex novia de Tyago Griffo. Levantó el perfil peleándose absolutamente con todo el mundo, pero hoy está más tranquilita, labura en otro canal de televisión”.

“Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos, beso que va beso que viene y termina yéndose a la casa a pernoctar, a la casa de él a pernoctar, con Alexis Mac Allister”, lanzó y de esta manera habría destapado una nueva infidelidad de parte del jugador de la Selección Argentina.

Rocío Robles fue tapa de PalyBoy.

Camila Mayan ventiló cómo comenzó a desconfiar de Alexis Mac Allister

Durante la consigna del programa “Patria y familia” (LuzuTV) en el que hablaban sobre infidelidades, Camila Mayan no dudó en contar el momento en el que su ex, Alexis Mac Allister, hablaba con quien era su amante y ella aún no lo sabía.

“Me pasó que estuve en una relación con un chico mucho tiempo y una vez habíamos ido a un lugar por mi cumpleaños con mis amigos. Volvimos al hotel en el que estábamos e intimamos, el combo completo digamos”, comenzó la joven su relato.

Según la joven, tuvieron relaciones sexuales y luego ocurrió una situación muy tensa. “Eran como las tres o cuatro de la mañana y veo que estaba hablando con una persona. Y yo dije ‘¿qué haces hablando a esta hora?’ Pero no se lo dije mal sino porque me intrigaba”, destacó sobre su posición para preguntarle.

“‘Sí, ¿qué tiene? ¿No puedo hablar? Ella es mi amiga’, empezó así. Ahí me pareció más raro todavía y me empiezo como a enojar yo. Se enoja, se enoja y al día siguiente que estábamos con mis amigos y él se va. Yo me quedo re mal”, contó sobre cómo había sido el día después de ese episodio.

Después de pasar la mayor parte de la tarde con sus amigos, sin Mac Allister porque seguía molesto con ella, regresó al hotel. “Me quedé re mal y fui y le pedí perdón”, contó y se mostró arrepentida de esa situación, sobre todo después de que sus compañeros le hicieron saber que no debería haberlo hecho.