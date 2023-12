Esta fue la última e incómoda charla entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister tras la separación

Camila Mayan y Alexis Mac Allister protagonizaron una de las separaciones más escandalosas este año. Es que el jugador y campeón del mundo dejó a su novia de años y, al poco tiempo, comenzó una relación con su mejor amiga, Alién Cova, y se la señaló como la “tercera en discordia” en la relación.

Fue en Intrusos (AméricaTV) donde en su momento dieron los primeros indicios de la ruptura entre la creadora de contenido, que ya tenía millones de seguidores en TikTok, y el reciente campeón del mundo, ya que dejó a su novia a las pocas semanas de haber ganado el Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister. (Instagram Camila Mayan)

Desde entonces, Camila y Mac Allister no volvieron a tener relación y eso quedó demostrado recientemente en un video que circuló en redes, donde la joven revela en un canal de stream su último contacto con su ex.

Más allá de tener millones de seguidores en sus redes, Camila Mayan nunca habló de su separación y, solo dio algunos indicios del dolor que le provocó que la cambiara drásticamente por la mejor amiga de él y al poco tiempo ya se mostraran juntos y conviviendo.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

La última charla de Camila Mayan y Alexis Mac Allister fue en mayo

Por eso sorprendió que accediera a mostrar cuál había sido la última conversación que tuvieron por WhatsApp. En el programa “Largar o tragar”, conducido por Ramiro Palomeque, la joven respondió a una pregunta picante, para evitar ingerir un alimento con un sabor particular.

El desafío era mostrar el último chat con el jugador y no dudó en hacerlo. Primero se fijó de qué se trataba y luego le mostró la conversación por al conductor, quien estaba nervioso por el pedido que le hizo.

“Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar, en todo caso me cuidaría”, aclaró Camila y luego explicó que la charla estaba relacionada con el traslado de Europa a Argentina de la perrita que tenían en común y que quedó a cargo de ella.

Los comentarios en las redes por la ruptura de Alexis Mac Allister y Camila Mayan.

“Kim es mi perra. De la nada recibo un mensaje de que iba a viajar tal día y después fue esto, el horario de llegada”, indicó sobre el motivo de la breve conversación. De esta manera, quedó en evidencia no solo el tema de la última charla, sino también que fue en mayo, mes en el que Camila se reencontró con su perrita.

