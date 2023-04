Camila Mayán, por primera vez, contó detalles de su separación con Alexis Mac Allister

La separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister continúa dando de qué hablar en los medios de espectáculos de Argentina. Tras el escándalo que se generó por el romance del futbolista con la mejor amiga de Cami, la influencer se mantuvo alejada de las redes sociales y del ojo público.

Sin embargo, en una reciente publicación, Cami reveló cómo está llevando su proceso de recuperación: “Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir”

Camila Mayan y Alexis Mac Allister están en pareja desde 2018 y viven juntos en Londres.

Pero a pesar de su tristeza, la influencer también destacó que ha encontrado consuelo en el amor y apoyo de sus seres queridos. “Empecé a mirar alrededor y comprendí todo lo hermoso que tenía. Sobre todo, empecé a entender que cuando das amor, recibes amor. Me alegré mucho de haber actuado siempre desde el amor, porque fue lo que recibí cuando más lo necesitaba”, expresó.

Los agradecimientos en el posteo de Camila

Cami también agradeció a sus amigos y familiares por estar siempre presentes en su vida, y se mostró conmovida por la cantidad de personas que la apoyaron a través de las redes sociales, incluso aquellas que no la conocían personalmente.

“En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida...”.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister, antes de separarse

Camila Mayan y Alexis Mac Allister se separaron

“En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también. Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo TODO (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos”, concluyó.

La publicación de Cami recibió numerosos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su fortaleza y su valentía para compartir su dolor con el mundo.