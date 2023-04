Camila Mayan festejó su cumpleaños con sus seres queridos y reveló que todavía le cuesta superar a Alexis Mac Allister

Camila Mayan es conocida por sus publicaciones en redes sociales y tras el Mundial Qatar 2022 ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció su separación de Alexis Mac Allister. A pesar de esto, la joven ha continuado con su vida con normalidad y ha puesto lo mejor de si misma para seguir adelante.

Lo cierto es que desde su traumática separación, Mayan afirmó que finalmente pudo superar su mal momento y confirmó en su cuenta de Instagram, donde posee más de 292 mil seguidores, que le están sucediendo.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister están en pareja desde 2018 y viven juntos en Londres.

Recordemos que Mac Allister dejó a Camila por su mejor amiga, Ailén Cova, a fin de año, a días de la gesta mundialista.

El jugador y su actual novia en 2017, cuando eran "mejores amigos". (Instagram @alemacallister).

El mensaje de Camila Mayan en redes sociales

En sus redes, Camila Mayan compartió una publicación donde se pueden ver una serie de imágenes junto a sus seres queridos y aseguró: “Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir, pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía”, comenzó la joven.

“Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas. En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también”, continuó la joven.

Camila Mayan y sus amigas

Por último, Camila sentenció: “Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo TODO (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos. Feliz de recibir mis 24 años rodeada de gente tan linda. Gracias gracias gracias”.

