Por qué las nueces son beneficiosas para el colesterol y cuántas se recomiendan en cada comida

Hay alimentos que la ciencia estudia durante décadas y cuyas conclusiones terminan siendo más contundentes de lo esperado. Las nueces son uno de ellos. Durante años se las recomendó de forma genérica como parte de una dieta saludable, pero este alimento apunta a algo mucho más específico: una porción diaria concreta, con un efecto medible sobre el colesterol.

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El colesterol LDL , conocido popularmente como el colesterol malo, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Y resulta que uno de los alimentos más efectivos para reducirlo no viene en forma de medicamento ni de suplemento costoso. Las nueces están en la verdulería, en el supermercado y en cualquier almacén. Lo que no todos saben es exactamente cuánto hay que comer ni por qué funciona.

Lo importante es respetar la cantidad sugerida para no sumar calorías en exceso.

La Organización Mundial de la Salud y una revisión publicada en la revista médica BMJ coinciden en señalar que una porción de 30 gramos diarios de nueces es suficiente para obtener beneficios cardiovasculares concretos, incluyendo la reducción del colesterol LDL. Esa cantidad equivale a entre doce y catorce mitades de nuez, lo que en la práctica representa un puñado pequeño en cada comida.

La ventaja de esta recomendación es su accesibilidad: no requiere grandes cambios en la rutina alimentaria. Las nueces pueden incorporarse como colación a media mañana, mezcladas con yogur o avena en el desayuno, añadidas a ensaladas o incluidas en licuados.

Por qué las nueces actúan sobre el colesterol

El efecto de las nueces está respaldado por metaanálisis y ensayos clínicos de amplia circulación. Un metaanálisis publicado en 2018 por la revista The Lancet demostró que el consumo sistemático de nueces puede reducir el colesterol total y el LDL en hasta un 10%, un resultado que los especialistas consideran clínicamente significativo.

Este efecto se explica por la composición particular de este fruto seco

Las nueces contienen ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, conocidos como ALA, que contribuyen a reducir los triglicéridos y la inflamación sistémica, dos factores estrechamente ligados al riesgo cardiovascular. La fibra soluble presente en las nueces, por su parte, actúa en el intestino reduciendo la absorción de colesterol y favoreciendo una disminución sostenida de sus niveles en sangre.

de origen vegetal, conocidos como que contribuyen a reducir los y la dos factores estrechamente ligados al La fibra soluble presente en las nueces, por su parte, actúa en el intestino reduciendo la absorción de y favoreciendo una disminución sostenida de sus A esto se suman los polifenoles, que mejoran la función de los vasos sanguíneos y reducen la proteína C reactiva, un marcador de inflamación asociado al desarrollo de aterosclerosis.

nueces para el colesterol Pocas recomendaciones nutricionales tienen una base tan sólida como esta. WEB

Más allá del colesterol: lo que también aportan

El impacto positivo de las nueces no se detiene en el sistema cardiovascular. Su consumo habitual también está asociado a beneficios en la función cerebral: mejoras en la memoria, en la capacidad de aprendizaje y en la prevención del deterioro cognitivo, según investigaciones referenciadas por el centro especializado en longevidad HUM2N del Reino Unido.

Estos efectos se atribuyen al contenido de DHA, ácido fólico y polifenoles presentes en el fruto. En adultos mayores, el consumo regular de nueces también se vincula con una mejor preservación de la masa muscular y la función cognitiva a largo plazo.

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Un puñado de nueces al día, sin sal y sin procesar, es una de las intervenciones dietéticas más respaldadas por la ciencia para cuidar el corazón y reducir el colesterol malo.