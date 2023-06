La prueba de que Ailén Cova le declaraba su amor a Alexis Mac Allister antes de su relación con Cami Mayan

Las redes sociales se han inundado de controversia tras la filtración de mensajes en los que Ailén Cova le expresaba su amor a Alexis Mac Allister antes de que Cami Mayan ingresara a su vida.

Los comentarios cariñosos, publicados en Twitter por la cuenta “El Ejército de LAM”, datan de 2011 y 2012, revelando así los sentimientos que Ailén tenía hacia el futbolista desde su adolescencia.

Los mensajes de Ailén Cova en 2011 y 2012

En estos mensajes, Ailén no escatimaba en mostrar su devoción por Alexis: “Te amo mucho mi vida, sabés que para cualquier cosa me tenés”, entre otras manifestaciones de cariño.

Uno de los posteos más destacados hace mención a una tal “Cami”, supuestamente refiriéndose a la exnovia del jugador: “¿Cami es la mejor, no? jajaja no, no, no la mejor es Ailén, jajaja”.

Alexis Mac Allister publicó la primera foto romántica con Ailén Cova.

Aunque es improbable que se refiriera a la anterior pareja de Mac Allister, dado que la relación entre Mayan y el futbolista comenzó hace cinco años, las fechas no coinciden.

Sin embargo, resulta sorprendente que Ailén mostrara tanto apoyo y demostraciones de cariño hacia Cami durante el tiempo que duró su relación.

Camila Mayán rompió el silencio tras la foto de Alexis Mac Allister con Ailén Cova

La historia de amor entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre del año pasado, luego de que él se consagrara campeón del mundo y celebrara las festividades en La Pampa. La joven influencer decidió abandonar la casa que compartían en Inglaterra y comenzar una nueva vida en Buenos Aires.

En una reciente entrevista en el programa Intrusos, Mayan compartió detalles de su experiencia: “Es un proceso muy largo, justo me estoy mudando y tengo un lío porque tengo cajas por todas partes y es un desastre. Creo que me adapto a todo”.

Recientemente, Mayan volvió a hablar con el programa conducido por Florencia de la V luego de que el futbolista de la selección argentina se mostrara públicamente con su nueva novia, Ailén Cova, quien solía ser amiga de la influencer.

Cuando le preguntaron si consideraba que había sido una traición, Camila asintió y agregó: “Todo lo que ha ocurrido desde el primer momento hasta ahora, nunca me lo hubiera imaginado ni en mis peores pesadillas”.

Ante la repregunta del cronista sobre si esto era una pesadilla, ella respondió: “No quiero verlo así, porque es algo que ya sucedió y ya está. Pero realmente nunca hubiera imaginado esta acumulación de cosas negativas provenientes de una persona tan cercana”.

En cuanto a la repercusión en las redes sociales, le consultaron si había crecido el número de sus seguidores en Instagram a raíz de la separación. Camila respondió afirmativamente, mencionando que recibió muchos mensajes de apoyo: “Ya venía con una alta exposición debido al tema del Mundial”.

También reveló que desde su separación del futbolista se dedica a ser “influencer de moda” y que, a pesar de haber comenzado recientemente, le está yendo bien.

Camila expresó su deseo de manejar esta situación y ver cómo se desarrolla su carrera como influencer de moda. Comentó que había querido hacerlo desde hace mucho tiempo, pero no se animaba y sentía vergüenza. Sin embargo, ahora se siente más liberada y lista para enfrentar este desafío.

Seguí leyendo...