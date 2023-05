Así es la casa de soltera de Camila Mayan tras la ruptura con Alexis Mac Allister: pisos de madera, minimalista y acogedora

Camila Mayan vivió momentos de suma tristeza a fines del 2022 tras separarse de Alexis Mac Allister y dejó la vida en Europa para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, donde posee una moderna y minimalista casa en la que decidió continuar su vida sin el futbolista.

Después de que el jugador de la Selección Argentina le fuera infiel con su mejor amiga, Ailén Cova, Mayan intenta reconstruir su vida y dedicarse a explotar su faceta como influencer de moda.

Camila Mayan y su casa de soltera

Lo cierto es que esta joven vive en un departamento de soltera donde creó un espacio que refleja su amor por la moda y el estilo minimalista. En el luminoso living, se destaca un elegante sillón de color verde agua pastel con una manta gris decorativa sobre el apoyabrazos. Por otra parte, la mesa ratona de diseño minimalista y las velas aromáticas añaden un toque de sofisticación al ambiente.

Además, los pisos flotantes de madera, las paredes de tono crema y el techo blanco crean una base neutral y elegante. Además, las amplias aberturas realzan la sensación de amplitud y añaden un toque refinado al departamento. También en los videos que comparte en su cuenta de Instagram, donde posee más de 350 mil likes, Camila enseña algunos detalles de su nuevo hogar.

Uno de ellos pueden ser las puertas de madera elegantes, acompañadas de un sillón color crudo junto a un gran espejo con acabado semicircular y bordes negros. En cuanto a la habitación principal se destaca por su sencillez y serenidad. Una amplia cama king size con acolchado y cubre sommier color nude se convierte en el punto focal del espacio. Una mesa de luz marrón con un trípode, ubicada junto a una gran ventana con vistas a los edificios de la ciudad, y una cortina roller color crema completan la decoración de la habitación.

La contundente frase de Camila Mayan sobre la actual pareja de Alexis Mac Allister

Pese a que la separación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister ocurrió a fines de 2022, fue la periodista Marcela Tauro quien hizo público el escándalo en el mes de febrero.

En aquel entonces fue la propia periodista quien reveló que el jugador ya se encontraba en pareja: “Y por qué le molesta que ella tenga un alto perfil? Porque habría una tercera en discordia y sería la mejor amiga de ambos”, señaló la panelista, en referencia a Ailén Cova, a quien él conoce desde hace años.

Alexis Mac Allister publicó la primera foto romántica con Ailén Cova.

Lo cierto es que la comunicadora tenía razón, ya que Alexis fue captado por las cámaras en el casamiento de Lautaro Martínez en compañía de Ailén. Sobre esta relación fue la propia Mayan quien se expresó en una entrevista con Intrusos y fue contundente.

Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, trabaja con Ricky Sarkany.

“Fue una traición. Todo lo que pasó nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”, afirmó, para luego acotar que tenía un vínculo muy cercano con la actual pareja de su ex: “Nunca me hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana”, añadió.

Al finalizar, Camila Mayan resaltó que recibió un gran apoyo en redes sociales que fue fundamental para seguir adelante: “Aparecieron muchos mensajes lindos, mensajes de apoyo”, sentenció.

