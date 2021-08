¡No aprenden más! Otra panelista de LAM quedó varada en Estados Unidos

Los ángeles de la mañana (LAM) volvió a sufrir una baja en su panel a raíz de las restricciones en los vuelos internacionales que implementó el Gobierno de Alberto Fernández. Y así como le pasó a Yanina Latorre semanas atrás, otra de las “angelitas” quedó varada en Estados Unidos.

Se trata de Maite Peñoñori, histórica movilera del programa que conduce Ángel De Brito y también panelista, quien a principios de agosto viajó a Miami junto a su marido, el periodista Martín Pietruszka, para disfrutar de unos días de descanso en Disney.

A pesar de ser consciente de lo que podía pasar, se arriesgó y las cosas no salieron como esperaba. “Maite se fue de vacaciones, por eso está Majo Martino reemplazándola, pero ella ahora está varada. Otra más que no puede volver. No sabe hasta cuándo, le cancelaron el vuelo y va a tardar más tiempo de lo previsto”, reveló De Brito.

Sin embargo, Maite no se muestra preocupada en sus redes sociales. Por el contrario, está disfrutando mucho de su estadía en la “Ciudad Sol” y comparte cada detalle de su viaje en sus redes sociales. Seguramente en los próximos días de más detalles sobre su situación.

LAM y un problema que se repite

La pandemia causó estragos en todos los rubros y la televisión no quedó exenta. Pero particularmente el programa de eltrece tuvo que sortear más de un obstáculo en los últimos meses.

Sin ir más lejos, más allá de los días que Latorre quedó varada en Miami, en mayo Ángel De Brito había viajado al país que gobierna Joe Biden para vacunarse antes del debut de ShowMatch.

Pero tras recibir la monodosis contra el Covid-19 de Johnson & Johnson, el conductor presentó síntomas compatibles con el virus, se testeó y dio positivo. Su salud lo obligó a quedarse más tiempo de lo esperado en Miami y, en consecuencia, a incorporarse tarde al ciclo de Marcelo Tinelli.