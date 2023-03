Estefi Berardi enamoró al posar con calza y top deportivos ajustadísimos que marcaron sus curvas como nunca

Estefi Berardi es de las panelistas más jóvenes y polémicas de la televisión argentina, quien estuvo en boca de todos al haber sido relacionada con Fede Bal por supuestos chats subidos de tono que ambos intercambiaron.

Desde su aparición en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, la joven da qué hablar con la información de personalidades del espectáculo que comparte en ese ciclo, en LAM y también en sus redes sociales.

La angelita de Ángel de Brito, se vio envuelta en varios escándalos laborales y personales. Más de un famoso se enojó con ella por información que hizo pública y luego fue duramente atacada cuando se destapó un supuesto affaire con Federico Bal que ella misma se encargó de negar.

Estefi Berardi

Lo cierto es que toda esta exposición hizo que sus seguidores aumenten y también los canjes de las marcas que la buscan para que promocione sus productos.

En Instagram la siguen más de 890 mil personas con quienes interactúa a diario a través de sus publicaciones e historias.

En las últimas horas, la mediática subió fotos donde lució diferentes conjuntos de calzas y tops ajustadísimos. Estefi jugó a ser modelo y realizó diferentes poses para mostrar la ropa desde distintos ángulos.

Estefi Berardi

Además, contó que usa un conjunto distinto por día y cada vez que va al gimnasio porque se quedó con todos los conjuntos con los que posó para las fotos.

“Esperando el like de Fede Bal”, “Hermosa Estefanía Berardi”, “Bastante parecida a Lourdes Sánchez. Diosas las dos”, “Todos los que uses o te pongas quedarán bien eres bella”, “Cada día más bonita”, “Que linda Estefanía #cuerpazo re linda colección así si dan ganas de entrenar”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Estefi Berardi

Estefi Berardi

Estefi Berardi

Estefi Berardi

Estefi Berardi

Yanina Latorre acusó a Estefi Berardi de acostarse

Días atrás, se vivió un tenso momento en el piso de LAM cuando Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a cruzarse de manera violenta.

Todo pasó a partir de las declaraciones de Fede Bal, que negó una vez más haber tenido una relación con Berardi y decir que está en contra de la demanda de la panelista hacia su ex novia, Sofía Aldrey.

Estefanía Berardi intentó escudarse en que no se podía hablar del tema y rápida de reflejos, Yanina Latorre le aclaró que lo que no se podía era mostrar sus chats y que a LAM no había llegado ninguna cautelar. De Brito le dio la razón, mientras Berardi aseguraba que al canal ya había llegado.

“Total las mentirosas se manejan así, las que salen con tipos casados. Hacete cargo que te acostaste con un tipo casado”, lanzó Yanina Latorre filtrando “sin querer” información de Berardi, a lo que su compañera respondió: “Yo estoy tranquila, después cada una tendrá que hacerse cargo de lo que dice”.

Estefi Berardi

“Nunca me acosté con un tipo casado, jamás”, retrucó Estefi Berardi. Ángel De Brito aclaró que Fede Bal no estaba casado, algo que no le simpatizó a Latorre, que volvió a la carga: “No soy como vos, no miento. Lo mejor que tengo es mi credibilidad. Vos abrís la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados”.

Estefi Berardi

Estefi Berardi

Estefi Berardi