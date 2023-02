Se filtraron los picantes chats entre Estefi Berardi y Fede Bal que dan cuenta de sus encuentros íntimos

Yanina Latorre destapó un escándalo entorno a la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, por reiteradas infidelidades. Entre los nombres de las mujeres con las que el actor habría engañado a su pareja está el de Estefi Berardi y hay chats que confirman que mantuvieron encuentros íntimos.

Fue Marcela Tauro quien lanzó en Intrusos el nombre de Berardi, pero fue Yanina Latorre quien confirmó, en la noche del miércoles en LAM, la existencia de chats subidos de tono entre la panelista y el hijo de Carmen Barbieri.

Pese a la negativa de Estefi Berardi, quien negó la existencia de chats, en Intrusos filtraron una conversación íntima que mantuvieron a través de Instagram, en la que él dejaba en claro que había disfrutado de la intimidad con la joven, quien trabaja con su madre en Mañanísima.

Tauro retomó el tema en Intrusos, luego de que Latorre aseguró que no mostraría los mensajes por respeto a su compañera. En la imagen que compartió la panelista, se puede ver una silueta, que sería de Sofía Aldrey, quien grabó los chats que su pareja mantenía con otras mujeres.

En la conversación se lee que Fede Bal le dice a Berardi: “En un momento, te agarré del pelito. Y tu cara de placer Estefi... Me la quiero tatuar en el pecho”. De esta manera, quedó en evidencia que tuvieron un encuentro sexual.

Estefi Berardi y Fede Bal mantuvieron varios encuentros íntimos.

Y, una vez más, la influencer y panelista negó todo. “Estefi dice: ‘esto es un disparate, me van a tener que pagar los daños y perjuicios, se están encargado de esto mis abogados’”, leyó Pampito en Intrusos.

Estefi Berardi y Fede Bal tuvieron más de un encuentro íntimo y todo salió a la luz

Ante las declaraciones de su colega, Maite Peñoñori fue por más y reveló más información que tenía sobre Estefi y Fede. “No solo tuvieron sexo en un auto, sino que también habría tenido sexo en la misma casa de Carmen Barbieri, en otro cuarto. Y hay pruebas de esto”, redobló la apuesta la panelista.

El descargo de Estefanía Berardi

Los encuentros se habrían dado el pasado fin de semana en Carlos Paz. Estefi Berardi viajó junto a Pampito y Carmen Barbieri por motivos laborales, pero aprovechó para conocerse más con el hijo de la conductora.

Incluso, Guido Záffora contó: “A mí lo que me dicen es que Sofía Aldrey todavía no era la ex cuando pasó todo esto”.