Esta es la manera de convencer a Estefi Berardi de tener una noche de lujuria

Estefanía Berardi dejó sin palabras a los televidentes de Mañanísima, donde es panelista, que se sorprendieron al escucharla hablar de sus preferencias sexuales. En pleno programa, la ex angelita contó cuál creía que era la hora ideal para tener relaciones, pero sus compañeros no coincidieron.

Las palabras de la marplatense de 32 años abrieron un inesperado y acalorado debate. “Las siete de la tarde es el mejor horario para hacer el amor. Estás despierta, con energía”, disparó, y Diego Ramos se indignó: “no”, exclamó. Luego llegó la opinión de Majo Martino, que agregó: “Si estás de novia es una cosa, pero una cita a las 19 es complicada”.

La panelista confesó a que hora es la mejor para hacer el amor.

El actor sumó otro bocado y fue tajante: “No, no. ¿Ý después qué haces si terminas a las 21?”. El que prefirió guardar silencio fue Ricardo Canaletti, que se sintió un poco avergonzado con el tono de la conversación que se puso en debate.

Estefanía Berardi y la verdad por la cual dejó LAM

A fines de junio, el estudio de LAM se tomó un clima tenso. Los supuestos chats entre Fede Bal y Estefi Berardi que trascendieron en el piso generaron que la joven panelista abandonara el programa enojada y después llegó la desvinculación definitiva.

En una entrevista, Berardi aseguró que le inició una demanda a Yanina Latorre por las “agresiones y mentiras” que supuestamente dijo durante el aire que compartían.

“Mis acciones legales fueron por las mentiras, que no pienso repetir, porque no me hicieron bien en su momento. Es contra Yanina Latorre. No puedo contar nada de la estrategia porque me van a matar”, contó.

“Para mí fue grave. Soy la séptima persona que le inicia acciones legales. No soy la única. Ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Cuando me empezó a pasar a mí, que vi que me agredía tanto, no me quedó otra. Se obsesiona con una y por ahí la cansa y te terminas yendo como les ha pasado a muchas. Me fui porque me hartó”, cerró.

