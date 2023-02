Yanina Latorre reveló que tiene chats “picantes” entre Estefi Berardi y Fede Bal y se desató una feroz pelea

Fede Bal protagonizó una escandalosa separación de Sofía Aldrey luego de filtrarse que él la habría engañado con varias figuras del espectáculo y ella “destrozó” la casa que compartían juntos.

En el medio del conflicto se dieron a conocer varios chats entre el actor con diversas figuras del espectáculo como Claudia Albertario. En el medio del escándalo, también se conoció que Bal habría mantenido conversaciones elevadas de tono con la panelista Estefanía Berardi.

Tras ser señalada como una de las involucradas, Berardi negó tener algo que ver con Fede Bal. Sin embargo, su compañera de LAM, Yanina Latorre, la expuso en los medios y la encasilló como mentirosa: “Tengo tus chats, mentís”.

Estefanía negó los chats y aseguró que pretende iniciar acciones legales contra quienes difundan esas “supuestas” conversaciones.

Estefi Berardi levantó la temperatura de Instagram.

“El que nada hace, nada teme... Para mí, en esto te autoincriminaste porque ella habló en potencial (por Marcela Tauro) y la que tiene los chats soy yo y nunca iba a mostrar un chat tuyo porque soy buena compañera y tengo códigos. Yo no vendo a mis compañeras”, atacó Latorre, develando que ella posee material verídico. Luego redobló la apuesta: “Te incriminaste sola porque ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara... Yo nunca hubiera mostrado un chat tuyo”.

Este tenso ida y vuelta entre las angelitas fue subiendo de tono y Latorre no la perdonó cuando ella cuestionó el rol de sus colegas e insistió en su intención de iniciar acciones legales. “Ahora actúas como una cagona, te atajás, te autoincriminás y lo llamás llorando a Burlando. Quedás mal porque yo, que soy la que tengo los chats, nunca hubiera mostrado el tuyo. Pero dejá de mentir porque uno, cuando se sienta acá, es con la verdad. Y vos, en este momento, estás mintiendo. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho”, aseguró.

Federico Bal le fue infiel a su novia y ella lo descubrió de manera insólita.

El descargo de Estefi Berardi

Tras su pelea con Yanina Latorre, Estefanía Berardi se trasladó a su cuenta de Instagram para desmentir la existencia de los supuestos chats que la vincularían con Fede Bal.

La panelista negó intercambiar mensajes sexuales con el actor y advirtió que la publicación y difusión de los mismos corresponde a una acción ilegal, con intención de dañar su imagen.