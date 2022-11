Estefi Berardi lució sus curvas con una bikini desde el capó de un todoterreno y provocó miles de suspiros

Estefi Berardi es una de las panelistas más polémicas del momento. La joven trabaja con Carmen Barbieri en Mañanísima y en LAM con Ángel de Brito, aunque en las redes se hizo de su propio público a quienes conquista con sus diferentes publicaciones.

En Instagram tiene más de 862 mil seguidores, con quienes comparte información de la farándula agentina, pero también detalles de su vida privada que su “comunidad” ama ver. Pero hay algo que mantiene secreto, y es la identidad de su novio, a quien no quiere hacer público.

Es que ella es la “famosa” y quien decide estar en los medios, lugar que supo ganarse con su trabajo que muchas veces es cuestionado por sus colegas. Sin embargo, ella hace oídos sordos a las críticas y demuestra que cuenta con el apoyo de quienes la siguen.

Al menos eso dejó en claro en una de sus últimas publicaciones. Berardi compartió un recuerdo de sus vacaciones en Brasil, destino que eligió semanas atrás para despejarse previo a fin de año, en un viaje de chicas que hizo con madre, una prima y una tía.

“Me faltaba subir ésta”, escribió la joven panelista al pie de sus fotos en las que luce una bikini torcida violeta, sentada sobre el capó de un todoterreno con el mar a sus espaldas. Además, al look playero le sumó una bandana y anteojos de sol con los que se la vio súper canchera.

“Estefi sos divina, la verdad admiro tu entereza ante tanta agresión que te hacen en LAM”, “Nunca esta demás, bellísima Estefi”, “Sos hermosa seguí así te admiro dese Uruguay”, “Bella e inteligente ¡excelente!”, “Hermoso color de traje de baño”, “Sos muy sexy Tefi”, son algunos de los comentarios que le dejaron al pie de su posteo en el que recibió miles de “likes”.

Estefanía Berardi contó que logró escapar de una red de trata de blancas

Estefanía Berardi ogró escapar de una red de trata de blancas cuando tenía apenas 17 años. Sucedió en Mar del Plata cuando la bailarina fue a buscar trabajo luego de leer un aviso. Por esta razón entró sin saberlo a un prostíbulo del barrio Los Troncos. Ella reveló su tremenda historia en Instagram y la señal que la ayudó a escapar.

Una señora mayor le abrió la puerta de una casona que en principio no llamó su atención. Una vez adentro ella comenzó a notar la decoración del sitio y las camas matrimoniales. Su mente empezó a funcionar rápido y presa del pánico buscó una manera de escapar.

Fue justamente esta señora la que le marcó el destino: “Yo zafé gracias a ella. Cuando llego, ella siempre pensó que yo sabía adónde iba. Lo primero que le digo por un mensaje de texto al tipo del anuncio es que soy menor de edad, porque siempre me rechazaban en todos los trabajos por eso. Y el me dijo: “Sí, vení”.

“Cuando esa señora me corre y me dice que espere detrás de una pared para que no me confundan, empecé a sospechar. No entendía de qué me estaba hablando y ahí empecé a atar cabos. Vi un patio interno y varios dormitorios con camas de dos plazas”, expresó.

“Y viene de la otra punta una morocha en portaligas que pasa para ver al tipo que había tocado timbre, me saluda y ahí me doy cuenta que era un puterío”, contó sobre sus recuerdos.

“Ya al principio me había llamado la atención la decoración con telarañas y elementos de Halloween, tipo un tridente y cosas así, y yo no caía porque pensaba que era un instituto de Inglés. Yo era re inocente, no tenía calle, no había estado con un pibe en mi vida y mi mamá era muy cuida”, siguió Estefi Berardi

Una vez que pudo salir ella no paró de correr. “No me acuerdo de nada, solo que salí llorando, re asustada, pero no sé cómo llegué a mi casa, si me tomé un bondi, un taxi... Lo tengo bloqueado. Y tampoco sé cuánto tiempo pasé en ese lugar. Yo lo cuento como que estuve media hora y capaz que fueron cinco minutos”, cerró.