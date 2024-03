Maru Botana recordó a su hijo Facundo en el día que cumpliría 16 años

A través de sus redes sociales, Maru Botana expresó un emotivo mensaje para su hijo Facundo y emocionó a todos sus seguidores. Lo hizo en la fecha justa en la que se cumplen 16 años desde el natalicio del niño.

El hijo de Botana falleció a los seis meses de nacer y la causa de su muerte fue “muerte súbita”. Esto produjo un dolor increíble e inmenso en la vida de la cocinera, por lo que no pudo evitar recordarlo en este día especial.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo. / Redes

En el posteo que compartió a través de su cuenta de Instagram, dijo: “Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en cómo festejar. Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Cómo me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar las cosas de la vida, hasta la mas pequeña, hasta la que quizas me cuesta más”.

Junto a la fotografía del pequeño bebé, la figura agregó: “No sé como ni de dónde saqué las fuerzas para seguir, pero creo que las fuerzas del cielo y el amor de todos, gente que vivi ese momento conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan”.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo. / Redes

Como era de esperarse, también hizo hincapié en todas aquellas mujeres que pasaron por un momento similar y les expresó su punto de vista. “Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el como ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir! Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro porque la muerte de un hijo no tiene explicación”, detalló.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo. / Redes

La señal que recibió Maru Botana de su hijo Facundo

Esta vez no ha sido la única en la que la cocinera ha dejado emotivos mensajes sobre su hijo fallecido. Cada 21 de septiembre lo recuerda con mucho dolor y cariño.

Maru Botana con sus hijos.

Más allá de esto, Maru contó que una vez recibió una señal paranormal el día que festejaban el cumpleaños de su hija Lucía. “Estábamos en pleno cumpleaños en mi cocina con mi mejor amiga, que era la madrina de Facundo, la señora que lavaba los platos y dos amigas mías. Y entra un pájaro verde, tiqui, tiqui, tiqui, por toda la cocina y se va. Entonces nos miramos con mi amiga. Fue como decir: está todo bien”, contó.